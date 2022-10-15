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Наєв: Підготовлений мобілізаційний ресурс РФ – 2 мільйони, загальний – 29 мільйонів

Катерина ТищенкоСубота, 15 жовтня 2022, 00:33
Сергій Наєв, фото Міноборони

Командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв заявляє, що підготовлений мобілізаційний ресурс росіян складає близько 2 мільйонів осіб, а загалом мобілізаційний ресурс – близько 29 мільйонів.

Джерело: Наєв в ефірі телемарафону

Пряма мова: "В цілому в РФ підготовлений мобілізаційний ресурс — приблизно до 2 мільйонів осіб. А загалом їхній мобілізаційний ресурс — близько 29 мільйонів осіб.

Росіяни у прагненні досягти тих цілей, які вони ставлять перед собою, будуть підвищувати кількість мобілізованих. Тому ми маємо очікувати і таку ситуацію і бути готовими для вирішення її на наших умовах".

Деталі: Наєв пояснив, що підготовлений мобілізаційний ресурс — це особи, які нещодавно були звільнені з військової служби і брали участь у тренуваннях та військових зборах.

Відповідаючи на питання, чи зможе російська мобілізація зупинити контрнаступ українських сил, Наєв підкреслив, що все залежатиме від ресурсів, які матиме ворог і ресурсів, які поставлятимуть Україні її партнери.

"У цій боротьбі ресурсів, звісно, західна зброя більш новітня, високоточна. Те, що нам передають, ми дуже швидко опановуємо і використовуємо. Відповідно, якщо ми вчасно отримаємо необхідну нам кількість озброєння і військової техніки, то перевага буде на нашому боці", - впевнений він.

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Щодо заявлених Росією 300 тисяч мобілізованих, Наєв висловив думку, що це призведе до створення нових військових формувань на території РФ, "за допомогою якої військово-політичне керівництво РФ і їх військове командування буде намагатися здійснити перегрупування і може навіть вплинути на переформатування їх стратегічної наступальної операції".

"Вони можуть утворити більше 3 армійських корпусів, 4 дивізій, 10 організаційних структур типу полк, 10 мотострілецьких дивізій територіальних військ і до 3-4 бригад територіальних військ. Тобто це така потужна сила, але для її підготовки необхідний час", - сказав він.

Наєв підтвердив, що мобілізовані росіяни прибувають на територію Донеччини та інші напрямки.  

Відповідаючи на питання про можливий новий наступ з боку Білорусі, зокрема на Київ, командувач Об’єднаних сил наголосив, що станом на зараз ЗСУ до нього готові, і в разі збільшення загроз також будуть збільшувати сили для захисту.

Передісторія: 

  • 21 вересня, на тлі успішного українського контрнаступу в Харківській області й в очікуванні анексії 4 інших областей України Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію в РФ. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що буде мобілізовано 300 тисяч резервістів.
  • Російські журналісти дізналися, що в рамках мобілізації в Росії збираються призвати в армію 1,2 мільйона осіб, а не 300 тисяч.
  • 28 вересня стало відомо, що перші мобілізовані вже потрапили на фронт в Україні.
  • 13 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що мобілізовані росіяни створюють відчутний тиск на українських бійців, хоча новачки погано навчені й використовуються владою РФ як "гарматне м’ясо".
  • 14 жовтня Путін заявив, що часткова мобілізація в Російській Федерації завершиться до кінця жовтня: з 21 вересня вже мобілізували нібито 222 тисячі росіян.

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Теми: мобілізаціяРосіяНаєввійна
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