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Командующий ОК "Юг": Путин может мобилизовать миллионы, надо быть готовыми

Катерина ТищенкоСуббота, 17 декабря 2022, 16:34
Андрей Ковальчук, фото из Facebook ОК "Юг"

Командующий ОК "Юг" генерал-майор Андрей Ковальчук считает, что президент РФ Владимир Путин может прибегнуть к полной мобилизации в России и отправить на войну миллионы мужчин.

Источник: Ковальчук в интервью Sky News

Детали: Ковальчук не исключает перспективу того, что российский президент отдаст приказ о полной мобилизации в России, и миллионы мужчин будут отправлены на фронт.

"Я думаю, что Путин думает об этом. И мы не можем исключать такого варианта. Мы должны быть к этому готовы", - сказал он.

В то же время генерал-майор считает, что Украина сможет справиться с такой большой силой вторжения.

"Однозначно да. Я считаю, что наша позиция и позиция наших партнеров сегодня должна быть четкой. Если Путин проведет полную мобилизацию, наши партнеры готовы предоставить нам все силы и средства для того, чтобы остановить не 300-тысячную армию, а миллионную армию", - отметил Ковальчук.

Он дал понять, что западное оружие должно стать еще более смертоносным, чтобы ответить на такую экспансию.

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"Нам нужно больше коллективного оружия – не автомат, а пулемет, не снаряд, а кассетный боеприпас. Есть соответствующее противодействие действиям врага. Мы уверены, что в этом нам помогут наши партнеры – те, кто хочет, чтобы мы победили. Потому что побеждает сегодня не только Украина, а весь цивилизованный мир. И мы должны победить", – сказал генерал-майор.

Издание отмечает, что Великобритания является одной из более 100 стран, которые подписали международный договор, запрещающий использование кассетных бомб. Десятки стран еще не подписали его, в том числе Соединенные Штаты.

Ковальчук также рассказал, что Украина готовится к возможной повторной попытке вторжения России с севера.

"Мы рассматриваем возможность наступления из Беларуси в конце февраля, возможно, позже... Мы готовимся к этому. Проводим разведку. Смотрим, где они накапливают силы и средства", - сказал он.

При этом Ковальчук подчеркнул, что Украина уже лучше подготовлена к возможному вторжению, чем была 24 февраля.

"Мы заминировали отдельные районы и подготовили надежную оборону на определенных участках... Больше не будет так, что они [россияне] просто зайдут, как это было 24 февраля", - отметил он.

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Темы: ПутинвойнаВооруженные силы
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