Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Три чверті киян уже з теплом – Кличко

Катерина ТищенкоСубота, 17 грудня 2022, 18:32
ілюстративне фото DeFodi Images via Getty Images

Теплопостачання, яке було порушено внаслідок ракетних ударів РФ 16 грудня, повернули 75% мешканців Києва.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram

Дослівно: "З теплопостачанням вже 75% мешканців столиці.

Тепловики продовжують працювати вже другу добу, щоб стабілізувати ситуацію з теплопостачанням у Києві".

Що передувало: 16 грудня росіяни завдали масованого ракетного удару по цивільній інфраструктурі України. Окупанти випустили 70 крилатих та 4 керовані авіаційні ракети, 60 крилатих ракет було збито силами ППО. В результаті ударів постраждали декілька об’єктів енергетичної інфраструктури та житлові будинки в Житомирській, Київській, Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Мер Києва Віталій Кличко підтвердив вибухи у Голосіївському, Деснянському та Дніпровському районах столиці. Після атаки в Києві не працювало метро, були перебої з електрикою, водо- і теплопостачанням. 

У суботу зранку відновило роботу метро і киянам було повернуто водопостачання. Однак третина киян лишалася без електропостачання. 

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Київопалення
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Зеленський збирав Ставку – обговорювали ситуацію Білорусі

відеоКадиров китайською звернувся до мусульман усього світу

фото Росіяни готуються до вуличних боїв у Мелітополі – мер

фото Міноборони Британії показало кадри з навчань українських військових

відеоНа вокзалі Києва встановили ялинку, яка світиться від крутіння педалей

Папа Римський назвав війну в Україні глобальною і не бачить її швидкого кінця

Усі новини...
Київ
На Софійській площі починають прикрашати "ялинку незламності"
У Києві знову відкрили "скляний" міст, який постраждав від ракети 10 жовтня
У Києві всім повернули воду, але третина досі без світла – Кличко
Останні новини
19:54
Аргентина після неймовірного фіналу стала чемпіоном світу
19:14
Ворог зосередився на наступі на двох напрямках Донецької області - Генштаб
19:02
Зеленський збирав Ставку – обговорювали ситуацію Білорусі
18:46
Латвія виділить 560 тисяч євро на купівлю генераторів для українських ЗМІ
18:24
Європа втратила близько $1 трлн через зростання цін на енергоносії – Bloomberg
18:11
Путін розповів російським дітям, що "зміни у РФ і світі - на краще"
17:38
В ЄС досягли угоди щодо кліматичної політики і реформи системи торгівлі викидами
17:21
фотоАвто впало з мосту на Миколаївщині, 5 загиблих
17:02
Папа Римський написав прохання про відставку у разі погіршення стану здоров'я
16:55
фото Росія перекинула до Білорусі ще пів сотні "Уралів"
Усі новини...