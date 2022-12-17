Три чверті киян уже з теплом – Кличко

Теплопостачання, яке було порушено внаслідок ракетних ударів РФ 16 грудня, повернули 75% мешканців Києва.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram

Дослівно: "З теплопостачанням вже 75% мешканців столиці.

Тепловики продовжують працювати вже другу добу, щоб стабілізувати ситуацію з теплопостачанням у Києві".

Що передувало: 16 грудня росіяни завдали масованого ракетного удару по цивільній інфраструктурі України. Окупанти випустили 70 крилатих та 4 керовані авіаційні ракети, 60 крилатих ракет було збито силами ППО. В результаті ударів постраждали декілька об’єктів енергетичної інфраструктури та житлові будинки в Житомирській, Київській, Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Мер Києва Віталій Кличко підтвердив вибухи у Голосіївському, Деснянському та Дніпровському районах столиці. Після атаки в Києві не працювало метро, були перебої з електрикою, водо- і теплопостачанням.

У суботу зранку відновило роботу метро і киянам було повернуто водопостачання. Однак третина киян лишалася без електропостачання.