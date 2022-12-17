Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Три четверти киевлян уже с теплом – Кличко

Катерина ТищенкоСуббота, 17 декабря 2022, 18:32
иллюстративное фото DeFodi Images via Getty Images

Теплоснабжение, которое было нарушено в результате ракетных ударов РФ 16 декабря, вернули 75% жителям Киева.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Дословно: "С теплоснабжением уже 75% жителей столицы.

Тепловики продолжают работать уже вторые сутки, чтобы стабилизировать ситуацию с теплоснабжением в Киеве".

Что предшествовало: 16 декабря россияне нанесли массированный ракетный удар по гражданской инфраструктуре Украины. Оккупанты выпустили 70 крылатых и 4 управляемые авиационные ракеты, 60 крылатых ракет были сбиты силами ПВО. В результате ударов пострадали несколько объектов энергетической инфраструктуры и жилые дома в Житомирской, Киевской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях.

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил взрывы в Голосеевском, Деснянском и Днепровском районах столицы. После атаки в Киеве не работало метро, были перебои с электричеством, водо- и теплоснабжением.

В субботу утром возобновило работу метро и киевлянам вернули водоснабжение. Однако треть киевлян оставалась без электроснабжения.

ВИДЕО ДНЯ

Темы: Киевотопление
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Зеленский собирал Ставку - обсуждали ситуацию Беларуси

видеоКадыров на китайском языке обратился к мусульманам всего мира

фотоРоссияне готовятся к уличным боям в Мелитополе – мэр

Минобороны Британии показало кадры с учений украинских военных

видеоНа вокзале Киева установили елку, которая светится от кручения педалей

Папа Римский назвал войну в Украине глобальной и не видит ее скорого конца

Все новости...
Киев
На Софийской площади начинают украшать "елку несокрушимости"
В Киеве снова открыт "стеклянный" мост, пострадавший от ракеты 10 октября
В Киеве всем вернули воду, но треть еще без света - Кличко
Последние новости
19:02
Зеленский собирал Ставку - обсуждали ситуацию Беларуси
18:46
Латвия выделит 560 тысяч евро на покупку генераторов для украинских СМИ
18:24
Европа потеряла около $1 трлн из-за роста цен на энергоносители - Bloomberg
18:11
Путин рассказал российским детям, что "перемены в РФ и мире – в лучшую сторону"
17:38
В ЕС достигли соглашения по климатической политике и реформе системы торговли выбросами
17:21
фотоАвто упало с моста в Николаевской области, 5 погибших
17:02
Папа Римский написал прошение об отставке в случае ухудшения состояния здоровья
16:55
фото Россия перебросила в Беларусь еще пол сотни "Уралов"
16:45
С елками и без: как будут праздновать Новый год города Украины
16:27
Intel откладывает начало строительства завода по производству чипов в Германии
Все новости...