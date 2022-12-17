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Три четверти киевлян уже с теплом – Кличко

Катерина ТищенкоСуббота, 17 декабря 2022, 17:32
Три четверти киевлян уже с теплом – Кличко
иллюстративное фото DeFodi Images via Getty Images

Теплоснабжение, которое было нарушено в результате ракетных ударов РФ 16 декабря, вернули 75% жителям Киева.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Дословно: "С теплоснабжением уже 75% жителей столицы.

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Тепловики продолжают работать уже вторые сутки, чтобы стабилизировать ситуацию с теплоснабжением в Киеве".

Что предшествовало: 16 декабря россияне нанесли массированный ракетный удар по гражданской инфраструктуре Украины. Оккупанты выпустили 70 крылатых и 4 управляемые авиационные ракеты, 60 крылатых ракет были сбиты силами ПВО. В результате ударов пострадали несколько объектов энергетической инфраструктуры и жилые дома в Житомирской, Киевской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях.

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил взрывы в Голосеевском, Деснянском и Днепровском районах столицы. После атаки в Киеве не работало метро, были перебои с электричеством, водо- и теплоснабжением.

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В субботу утром возобновило работу метро и киевлянам вернули водоснабжение. Однако треть киевлян оставалась без электроснабжения.

Темы: Киевотопление
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