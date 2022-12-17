За день электричество вернули 6 миллионам украинцев, есть большие проблемы с водой – Зеленский

Через день после массированного ракетного удара электроэнергию вернули почти 6 миллионам украинцев, однако остаются большие проблемы с водоснабжением.

Источник: президент Владимир Зеленский в вечернем обращении

Прямая речь: "За день удалось вернуть электричество почти 6 миллионам украинцев. Ремонтные работы продолжаются без перерыва после удара террористов. Конечно, еще очень много работы, чтобы стабилизировать систему.

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Есть проблемы с поставкой тепла, есть большие проблемы с поставкой воды. Наиболее сложная ситуация – это Киев и область, Винница и область, Львов и область, но и во многих других регионах есть масштабные отключения. Это и Днепр и область, и Волынь, и Житомирщина и Закарпатье, это Франковщина, Одесса, Одесская область, Полтавская область, Тернопольщина, Черниговщина, другие города и другие области".

Детали: Президент обратился к международным партнерам с призывом предоставить Украине надежный щит ПВО.

Прямая речь: "Найдите возможности дать Украине надежную защиту неба, надежный щит ПВО. Вы можете. Вы можете дать защиту нашим людям – стопроцентную защиту от российских ракет.

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Когда мы его получим, тогда основная форма российского террора, а именно ракетный террор, станет просто невозможна. И только это будет означать безопасность для миллионов людей и стратегическую перестройку всей военной ситуации. Чем меньше будет возможностей у России для террора, тем больше будет у нас возможностей вернуть и гарантировать мир".

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