За день электричество вернули 6 миллионам украинцев, есть большие проблемы с водой – Зеленский
Через день после массированного ракетного удара электроэнергию вернули почти 6 миллионам украинцев, однако остаются большие проблемы с водоснабжением.
Источник: президент Владимир Зеленский в вечернем обращении
Прямая речь: "За день удалось вернуть электричество почти 6 миллионам украинцев. Ремонтные работы продолжаются без перерыва после удара террористов. Конечно, еще очень много работы, чтобы стабилизировать систему.
Есть проблемы с поставкой тепла, есть большие проблемы с поставкой воды. Наиболее сложная ситуация – это Киев и область, Винница и область, Львов и область, но и во многих других регионах есть масштабные отключения. Это и Днепр и область, и Волынь, и Житомирщина и Закарпатье, это Франковщина, Одесса, Одесская область, Полтавская область, Тернопольщина, Черниговщина, другие города и другие области".
Детали: Президент обратился к международным партнерам с призывом предоставить Украине надежный щит ПВО.
Прямая речь: "Найдите возможности дать Украине надежную защиту неба, надежный щит ПВО. Вы можете. Вы можете дать защиту нашим людям – стопроцентную защиту от российских ракет.
Когда мы его получим, тогда основная форма российского террора, а именно ракетный террор, станет просто невозможна. И только это будет означать безопасность для миллионов людей и стратегическую перестройку всей военной ситуации. Чем меньше будет возможностей у России для террора, тем больше будет у нас возможностей вернуть и гарантировать мир".
Предыстория:
- 16 декабря россияне нанесли массированный ракетный удар по гражданской инфраструктуре Украины. Оккупанты выпустили 70 крылатых и 4 управляемые авиационные ракеты, 60 крылатых ракет были сбиты силами ПВО.
- В результате ударов пострадали несколько объектов энергетической инфраструктуры и жилые дома в Житомирской, Киевской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях.
- В частности, в Киеве после атаки не работало метро, были перебои с электричеством, водо- и теплоснабжением. В субботу утром возобновило работу метро и киевлянам вернули водоснабжение. Однако треть киевлян оставалась без электроснабжения.