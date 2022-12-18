У Чорному морі в неділю немає носіїв "Калібрів"

Станом на 18 грудня в Чорному морі немає ракетоносіїв із ракетами "Калібр".

Джерело: Військово-морські сили ЗСУ

Дослівно: "В Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться до 8 ворожих кораблів;

в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні до 2 кораблів;

в Середземному морі – 9 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр" загальний залп – 72 ракети".

Що передувало: 15 грудня у Чорному морі після перерви у 6 днів з’явився носій крилатих ракет "Калібр" із загальним залпом 8 ракет. Крім того, повідомлялося, що в Азовському морі ворог тримає 2 кораблі, в Середземному морі – 9, з них 5 носіїв "Калібрів", загальний залп – 72 ракети.

16 грудня росіяни завдали масованого ракетного удару по цивільній інфраструктурі України. Окупанти випустили 70 крилатих та 4 керовані авіаційні ракети, 60 крилатих ракет було збито силами ППО. В результаті ударів постраждали декілька об’єктів енергетичної інфраструктури та житлові будинки в Житомирській, Київській, Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

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Увечері 16 грудня після цієї масованої атаки в Чорному морі все ще лишався носій "Калібрів".