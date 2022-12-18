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В Черном море в воскресенье нет носителей "Калибров"

Катерина ТищенкоВоскресенье, 18 декабря 2022, 13:57
В Черном море в воскресенье нет носителей Калибров
РАКЕТА "КАЛИБР", ФОТО MILITARYARMS.RU

По состоянию на 18 декабря в Черном море нет ракетоносителей с ракетами "Калибр".

Источник: Военно-морские силы ВСУ

Дословно: "В Черном море на боевом дежурстве находятся до 8 вражеских кораблей;

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в Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации удерживая на боевом дежурстве до 2 кораблей;

в Средиземном море – 9 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "Калибр" общий залп – 72 ракеты".

Что предшествовало: 15 декабря в Черном море после перерыва в 6 дней появился носитель крылатых ракет "Калибр" с общим залпом 8 ракет. Кроме того, сообщалось, что в Азовском море враг держит 2 корабля, в Средиземном море - 9, из них 5 носителей "Калибров", общий залп - 72 ракеты.

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16 декабря россияне нанесли массированный ракетный удар по гражданской инфраструктуре Украины. Оккупанты выпустили 70 крылатых и 4 управляемые авиационные ракеты, 60 крылатых ракет были сбиты силами ПВО. В результате ударов пострадали несколько объектов энергетической инфраструктуры и жилые дома в Житомирской, Киевской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях.

Вечером 16 декабря после этой массированной атаки в Черном море все еще оставался носитель "Калибров".

Темы: Черное моревойнаракетный удар
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