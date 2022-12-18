Росія перекинула до Білорусі ще пів сотні "Уралів"

Росія продовжує перекидати військову техніку на територію Білорусі – тільки за останні дні в РБ привезли щонайменше 50 "Уралів".

Джерело: Беларускі Гаюн у Telegram

Деталі: Повідомляється, що черговий ешелон із технікою ЗС РФ прибув до Білорусі близько першої години ночі 16 грудня.

Його відправили із залізничної станції "Мисяш" із Челябінської області Росії 11 грудня, і він прибув на залізничну станцію Осиповичі-1 (Могильовська область, Білорусь). Потяг привіз близько 50 одиниць нових вантажних автомобілів "Урал". Вивантаження почалося о 4:30 ранку того ж дня.

Беларускі Гаюн припускає, що ця техніка призначається для постачання військових ЗС РФ, які перебувають на полігоні "Осиповицький".

Також повідомляють, що 11 грудня на станцію Полонка прибув військовий ешелон зі станції Мисяш з аналогічним вантажем – у ньому було близько 30 одиниць нових вантажних автомобілів "Урал".

Чому це важливо: Росія фактично окупувала Білорусь – Путін використовує територію РБ для розміщення своїх військ, нанесення ударів по Україні, лікування поранених військових. Сам Лукашенко фактично став маріонеткою Путіна – він підтримує всі його дії, постійно говорить про "союзну державу" і транслює наративи Кремля про війну проти України, перемовини із Зеленським, нібито загрозу від колективного Заходу чи НАТО.

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При цьому білоруські війська поки що відкрито не воюють проти України.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко досі переконаний, що саме він керує країною, яка де-факто окупована Росією.

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