Россия перебросила в Беларусь еще пол сотни "Уралов"

Россия продолжает перебрасывать военную технику на территорию Беларуси – только в последние дни в РБ привезли не менее 50 "Уралов".

Источник: Беларускі Гаюн в Telegram

Детали: Сообщается, что очередной эшелон с техникой ВС РФ прибыл в Беларусь около часа ночи 16 декабря.

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Он был отправлен с ЖД-станции "Мисяш" из Челябинской области России 11 декабря и прибыл на ЖД-станцию Осиповичи-1 (Могилевская область, Беларусь). В составе было переброшено около 50 единиц новых грузовых автомобилей "Урал". Выгрузка началась в 4:30 утра того же дня.



Беларускі Гаюн предполагает, что это техника предназначается для снабжения военных ВС РФ, которые находятся на полигоне "Осиповичский".



Также сообщается, что 11 декабря на станцию Полонка прибыл воинский эшелон со станции Мисяш с аналогичным грузом – в нем было около 30 единиц новых грузовых автомобилей "Урал".

Почему это важно: Россия фактически оккупировала Беларусь – Путин использует территорию РБ для размещения своих войск, нанесения ударов по Украине, лечения раненых военных. Сам Лукашенко фактически стал марионеткой Путина – он поддерживает все его действия, постоянно говорит о "союзном государстве" и транслирует нарративы Кремля о войне против Украины, переговорах с Зеленским, якобы угрозе от коллективного Запада или НАТО.

При этом белорусские войска пока открыто не воюют против Украины.

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Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко до сих пор убежден, что именно он управляет страной, которая де-факто оккупирована Россией.

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