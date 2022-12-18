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Россия перебросила в Беларусь еще пол сотни "Уралов"

Ирина БалачукВоскресенье, 18 декабря 2022, 15:55
Россия перебросила в Беларусь еще пол сотни Уралов
Скриншот из видео "Беларускі Гаюна"

Россия продолжает перебрасывать военную технику на территорию Беларуси – только в последние дни в РБ привезли не менее 50 "Уралов".

Источник: Беларускі Гаюн в Telegram

Детали: Сообщается, что очередной эшелон с техникой ВС РФ прибыл в Беларусь около часа ночи 16 декабря.

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Он был отправлен с ЖД-станции "Мисяш" из Челябинской области России 11 декабря и прибыл на ЖД-станцию Осиповичи-1 (Могилевская область, Беларусь). В составе было переброшено около 50 единиц новых грузовых автомобилей "Урал". Выгрузка началась в 4:30 утра того же дня.

Беларускі Гаюн предполагает, что это техника предназначается для снабжения военных ВС РФ, которые находятся на полигоне "Осиповичский".

Также сообщается, что 11 декабря на станцию Полонка прибыл воинский эшелон со станции Мисяш с аналогичным грузом – в нем было около 30 единиц новых грузовых автомобилей "Урал".

Почему это важно: Россия фактически оккупировала Беларусь – Путин использует территорию РБ для размещения своих войск, нанесения ударов по Украине, лечения раненых военных. Сам Лукашенко фактически стал марионеткой Путина – он поддерживает все его действия, постоянно говорит о "союзном государстве" и транслирует нарративы Кремля о войне против Украины, переговорах с Зеленским, якобы угрозе от коллективного Запада или НАТО.

При этом белорусские войска пока открыто не воюют против Украины.

ВИДЕО ДНЯ

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко до сих пор убежден, что именно он управляет страной, которая де-факто оккупирована Россией.

Предыстория:

  • 19 декабря президент России Владимир Путин планирует посетить Минск с широкой правительственной делегацией. Планируется сначала встреча с участием всех министров, после того встреча Лукашенко и Путина "один на один", а далее пресс-конференция. 
  • Сообщается, что стороны будут обсуждать "процесс реализации принятых ранее союзных программ", в частности торгово-экономическое сотрудничество и совместные проекты "с акцентом на импортозамещение", сотрудничество в энергетической сфере и вопросы безопасности. 
  • Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев считает, что в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Беларусь речь пойдет о более широком привлечении вооруженных сил Беларуси к войне против Украины, в том числе на суше.

Темы: БеларусьРосcиявойна
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