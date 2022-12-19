Брязкання зброєю: ОДКБ анонсувала військові навчання на західних кордонах

Країни-члени Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) проведуть ряд навчань на західних кордонах у 2023 році, заявив генеральний секретар організації Станіслав Зась.

Джерело: провладне білоруське інформагентство "Белта"

Деталі: За словами Зася, наразі вистачає військових навчань, які проводять білоруси та росіяни на території самої Білорусі.

"Цього достатньо в даній ситуації. Наступного року планується ціла низка навчань з боку ОДКБ (на західних кордонах – ред.), і це теж можна розглядати як захід стратегічного стримування", - заявив він.

Нагадаємо: ОДКБ — військово-політична міжнародна організація, до якої входять Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Росія та Таджикистан.

Що передувало:

Командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив, що в ході візиту президента РФ Володимира Путіна до Білорусі 19 грудня йтиметься про більш широке залучення збройних сил Білорусі до війни проти України, зокрема на суходолі.

19 грудня Путін планує відвідати Мінськ з широкою урядовою делегацією. Планується спершу зустріч за участі усіх міністрів, після того зустріч Лукашенка й Путіна сам на сам, а далі пресконференція.

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