Брязкання зброєю: ОДКБ анонсувала військові навчання на західних кордонах
Понеділок, 19 грудня 2022, 13:46
Країни-члени Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) проведуть ряд навчань на західних кордонах у 2023 році, заявив генеральний секретар організації Станіслав Зась.
Джерело: провладне білоруське інформагентство "Белта"
Деталі: За словами Зася, наразі вистачає військових навчань, які проводять білоруси та росіяни на території самої Білорусі.
"Цього достатньо в даній ситуації. Наступного року планується ціла низка навчань з боку ОДКБ (на західних кордонах – ред.), і це теж можна розглядати як захід стратегічного стримування", - заявив він.
Нагадаємо: ОДКБ — військово-політична міжнародна організація, до якої входять Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Росія та Таджикистан.
Що передувало:
- Командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив, що в ході візиту президента РФ Володимира Путіна до Білорусі 19 грудня йтиметься про більш широке залучення збройних сил Білорусі до війни проти України, зокрема на суходолі.
- 19 грудня Путін планує відвідати Мінськ з широкою урядовою делегацією. Планується спершу зустріч за участі усіх міністрів, після того зустріч Лукашенка й Путіна сам на сам, а далі пресконференція.
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