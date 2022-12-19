Бряцание оружием: ОДКБ анонсировала военные учения на западных границах

Страны-члены Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) проведут ряд учений на западных границах в 2023 году, заявил генеральный секретарь организации Станислав Зась.

Источник: провластное белорусское информагентство "Белта"

Детали: По словам Зася, пока хватает военных учений, которые проводят белорусы и россияне на территории самой Беларуси.

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"Этого достаточно в данной ситуации. В следующем году планируется целый ряд учений со стороны ОДКБ (на западных границах - ред.), и это тоже можно рассматривать как меру стратегического сдерживания", - заявил он.

Напомним: ОДКБ - военно-политическая международная организация, в которую входят Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

Что предшествовало:

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