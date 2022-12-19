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Бряцание оружием: ОДКБ анонсировала военные учения на западных границах

Станислав ПогориловПонедельник, 19 декабря 2022, 12:46
Бряцание оружием: ОДКБ анонсировала военные учения на западных границах
Фото: Минобороны Беларуси

Страны-члены Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) проведут ряд учений на западных границах в 2023 году, заявил генеральный секретарь организации Станислав Зась.

Источник: провластное белорусское информагентство "Белта"

Детали: По словам Зася, пока хватает военных учений, которые проводят белорусы и россияне на территории самой Беларуси.

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"Этого достаточно в данной ситуации. В следующем году планируется целый ряд учений со стороны ОДКБ (на западных границах - ред.), и это тоже можно рассматривать как меру стратегического сдерживания", - заявил он.

Напомним: ОДКБ - военно-политическая международная организация, в которую входят Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

Что предшествовало

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  • Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Беларусь речь пойдет о более широком привлечении вооруженных сил Беларуси к войне против Украины, в том числе на суше.
  • 19 декабря Путин планирует посетить Минск с широкой правительственной делегацией. Планируется сначала встреча с участием всех министров, после того встреча Лукашенко и Путина "один на один", а далее пресс-конференция. 

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Темы: войнаБеларусьРосcия
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