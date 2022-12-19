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Кремль утверждает, что Путин не будет склонять Лукашенко к участию в войне

Алена МазуренкоПонедельник, 19 декабря 2022, 12:59
Кремль утверждает, что Путин не будет склонять Лукашенко к участию в войне
ВЛАДИМИР ПУТИН И АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО ОБНИМАЮТСЯ, ФОТО AFP VIA GETTY IMAGES

Пресс-секретарь президента страны-агрессора Дмитрий Песков заявил, что российский диктатор Владимир Путин не собирается принуждать Беларусь участвовать в войне против Украины, но намекнул, что режим Александра Лукашенко добровольно должен принять решение. 

Источник: прокремлевское издание "РИА Новости"

Детали: В частности, Песков назвал "глупыми и безосновательными" публикации о том, что Путин едет в Минск принуждать Беларусь к участию в спецоперации.

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Прямая речь: "Относиться к этому как к абсолютно глупым, безосновательным размышлениям. Беларусь является союзником и партнером номер один для РФ.

Именно с Беларусью у нас наиболее продвинутый режим интеграции, поэтому никто никого не заставляет, все делают шаги, которые наилучшим образом соответствуют а) интересам наших народов, б) интересам нашего Союзного государства".

Что было раньше: Аналитики Института изучения войны (ISW) предполагают, что визит президента России Владимира Путина в Минск является поводом надавить на белорусского диктатора Александра Лукашенко и усилить информационную операцию относительно возможного наступления России с территории РБ.

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Предыстория:

  • 19 декабря президент России Владимир Путин планирует посетить Минск с широкой правительственной делегацией. Планируется сначала встреча с участием всех министров, после того встреча Лукашенко и Путина "один на один", а далее пресс-конференция.
  • Сейчас российский диктатор уже отправился в Беларусь. Его борт сопровождает сразу три самолета. 
  • На встрече Лукашенко и Путина также будут присутствовать министры обороны Беларуси и России Виктор Хренин и Сергей Шойгу. 
  • Сообщается, что стороны будут обсуждать "процесс реализации принятых ранее союзных программ", в частности торгово-экономическое сотрудничество и совместные проекты "с акцентом на импортозамещение", сотрудничество в энергетической сфере и вопросы безопасности. 
  • В начале декабря в Минск летал министр обороны РФ Сергей Шойгу. Тогда с Беларусью подписали изменения в соглашение о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере.
  • Тогда же сообщалось, что Путин и Лукашенко договорились о встрече в декабре.

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Темы: ЛукашенкоПутинвойнаБеларусь
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