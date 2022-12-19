Сразу три самолета Путина взлетели в небо, чтобы "прикрыть" его путь в Беларусь

Борт Владимира Путина вошел в воздушное пространство Беларуси, перед этим из Москвы и Санкт-Петербурга взлетели еще 2 самолета, вероятно, чтобы отвлечь внимание от воздушного судна, на котором находится президент страны-агрессора.

Источник: "МотолькоПомоги"

Детали: Сообщается, что в воздушное пространство Беларуси вошел Ил-96-300ПУ с регистрационным номером RA-96022. Борт вылетел из Санкт-Петербурга в 14:25 по местному времени. Номер рейса - RSD111.

Вероятно, для конспирации в 14:30 из московского аэропорта "Внуково" был поднят другой Ил-96-300ПУ с номером RA-96020. Номер рейса - RSD1/RSD001.

Кроме того, утром в Петербург перегнали сразу два борта Путина RA-96022 и RA-96014, второй также, после взлета самолета с Путиным, был поднят в небо.

Предыстория:

19 декабря президент России Владимир Путин планирует посетить Минск с широкой правительственной делегацией. Планируется сначала встреча с участием всех министров, после того встреча Лукашенко и Путина "один на один", а далее пресс-конференция.

Сейчас российский диктатор уже отправился в Беларусь. Его борт сопровождает сразу три самолета.

На встрече Лукашенко и Путина также будут присутствовать министры обороны Беларуси и России Виктор Хренин и Сергей Шойгу.

Сообщается, что стороны будут обсуждать "процесс реализации принятых ранее союзных программ", в частности торгово-экономическое сотрудничество и совместные проекты "с акцентом на импортозамещение", сотрудничество в энергетической сфере и вопросы безопасности.

В начале декабря в Минск летал министр обороны РФ Сергей Шойгу. Тогда с Беларусью подписали изменения в соглашение о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере.

Тогда же сообщалось, что Путин и Лукашенко договорились о встрече в декабре.

Пресс-секретарь президента страны-агрессора Дмитрий Песков заявил, что российский диктатор Владимир Путин не собирается принуждать Беларусь участвовать в войне против Украины, но намекнул, что режим Александра Лукашенко добровольно должен принять решение.

Слушайте также: