Для обміну Медведчука змінювали законодавство – нардеп
Одного із лідерів "ОПЗЖ", кума Путіна та підозрюваного у держзраді нардепа Віктора Медведчука під час обміну прирівняли до військовополоненого, а потім обміняли на захисників Маріуполя.
Джерело: перший заступник голови Комітету з питань правоохоронної діяльності Верховної Ради Андрій Осадчук в інтерв’ю "Чесно"
Деталі: За словами Осадчука, до Комітету з питань правоохоронної діяльності влітку звернулися представники СБУ та ОГП щодо урегулювання обміну військовополонених на рівні закону.
Пізніше Медведчука обміняли на героїв-захисників Азовсталі вперше за новою процедурою.
Пряма мова Осадчука: "Щодо Медведчука — це гарний приклад співпраці правоохоронних органів і нашого комітету.
Мова про врегулювання процедури обміну військовополонених і заручників, яка раніше взагалі не була визначена законодавчо. Раніше суддям та прокурорам доводилось робити якісь неймовірні процесуальні кульбіти".
Більше деталей: Осадчук нагадав, що після обміну Медведчук так і залишається не лише фігурантом кримінальних справ, а й народним депутатом.
Передісторія:
- 21 вересня в рамках обміну з російськими окупантами вдалося звільнити 215 українських захисників. Росії повернули кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука і 55 російських окупантів.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що Медведчук пройшов всі слідчі дії, передбачені законодавством, і його "не шкода віддати".
- Генеральний прокурор Андрій Костін зазначив, що свідчення Медведчука задокументовано, його передали з української в'язниці у "велику тюрму, яка називається РФ".
- У листопаді Медведчука з дружиною помітили в окупованому Криму.