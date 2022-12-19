Для обміну Медведчука змінювали законодавство – нардеп

Одного із лідерів "ОПЗЖ", кума Путіна та підозрюваного у держзраді нардепа Віктора Медведчука під час обміну прирівняли до військовополоненого, а потім обміняли на захисників Маріуполя.

Джерело: перший заступник голови Комітету з питань правоохоронної діяльності Верховної Ради Андрій Осадчук в інтерв’ю "Чесно"

Деталі: За словами Осадчука, до Комітету з питань правоохоронної діяльності влітку звернулися представники СБУ та ОГП щодо урегулювання обміну військовополонених на рівні закону.

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Пізніше Медведчука обміняли на героїв-захисників Азовсталі вперше за новою процедурою.

Пряма мова Осадчука: "Щодо Медведчука — це гарний приклад співпраці правоохоронних органів і нашого комітету.

Мова про врегулювання процедури обміну військовополонених і заручників, яка раніше взагалі не була визначена законодавчо. Раніше суддям та прокурорам доводилось робити якісь неймовірні процесуальні кульбіти".

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Більше деталей: Осадчук нагадав, що після обміну Медведчук так і залишається не лише фігурантом кримінальних справ, а й народним депутатом.

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