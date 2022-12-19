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Для обмена Медведчука меняли законодательство - нардеп

Роман ПетренкоПонедельник, 19 декабря 2022, 16:50
ВИКТОР МЕДВЕДЧУК, ФОТО С FACEBOOK ЗЕЛЕНСКОГО

Одного из лидеров "ОПЗЖ", кума Путина и подозреваемого в госизмене нардепа Виктора Медведчука при обмене приравняли к военнопленному, а затем обменяли на защитников Мариуполя.

Источник: первый заместитель председателя Комитета по вопросам правоохранительной деятельности Верховной Рады Андрей Осадчук в интервью "Честно"

Детали: По словам Осадчука, в Комитет по вопросам правоохранительной деятельности летом обратились представители СБУ и ОГП по урегулированию обмена военнопленных на уровне закона. 

Позже Медведчука обменяли на героев-защитников Азовстали впервые по новой процедуре.

Прямая речь Осадчука: "По Медведчуку - это хороший пример сотрудничества правоохранительных органов и нашего комитета.

Речь об урегулировании процедуры обмена военнопленных и заложников, которая ранее вообще не была определена законодательно. Ранее судьям и прокурорам приходилось делать какие-то невероятные процессуальные кульбиты".

Больше деталей: Осадчук напомнил, что после обмена Медведчук так и остается не только фигурантом уголовных дел, но и народным депутатом.

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Предыстория:

  • 21 сентября в рамках обмена с российскими оккупантами удалось освободить 215 украинских защитников. России вернули Виктора Медведчука и 55 российских оккупантов.
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что Медведчук прошел все следственные действия, предусмотренные законодательством, и его "не жалко отдать".
  • Генеральный прокурор Андрей Костин отметил, что показания Медведчука задокументированы, его передали из украинской тюрьмы в "большую тюрьму, которая называется РФ".
  • В ноябре Медведчука с женой заметили в оккупированном Крыму.

Темы: МедведчукобменпленныеМариуполь
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