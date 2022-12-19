Для обмена Медведчука меняли законодательство - нардеп
Одного из лидеров "ОПЗЖ", кума Путина и подозреваемого в госизмене нардепа Виктора Медведчука при обмене приравняли к военнопленному, а затем обменяли на защитников Мариуполя.
Источник: первый заместитель председателя Комитета по вопросам правоохранительной деятельности Верховной Рады Андрей Осадчук в интервью "Честно"
Детали: По словам Осадчука, в Комитет по вопросам правоохранительной деятельности летом обратились представители СБУ и ОГП по урегулированию обмена военнопленных на уровне закона.
Позже Медведчука обменяли на героев-защитников Азовстали впервые по новой процедуре.
Прямая речь Осадчука: "По Медведчуку - это хороший пример сотрудничества правоохранительных органов и нашего комитета.
Речь об урегулировании процедуры обмена военнопленных и заложников, которая ранее вообще не была определена законодательно. Ранее судьям и прокурорам приходилось делать какие-то невероятные процессуальные кульбиты".
Больше деталей: Осадчук напомнил, что после обмена Медведчук так и остается не только фигурантом уголовных дел, но и народным депутатом.
Предыстория:
- 21 сентября в рамках обмена с российскими оккупантами удалось освободить 215 украинских защитников. России вернули Виктора Медведчука и 55 российских оккупантов.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что Медведчук прошел все следственные действия, предусмотренные законодательством, и его "не жалко отдать".
- Генеральный прокурор Андрей Костин отметил, что показания Медведчука задокументированы, его передали из украинской тюрьмы в "большую тюрьму, которая называется РФ".
- В ноябре Медведчука с женой заметили в оккупированном Крыму.