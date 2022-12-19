У Мелітополі окупанти повторюють херсонський сценарій – Сили оборони

У Силах оборони півдня бачать означки, що стосовно тимчасово окупованого Мелітополя російські загарбники діють за тим же сценарієм, за яким відступали з Херсона.

Джерело: начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі телеканалу 24

Пряма мова: "В принципі все за тим самим сценарієм, як було і на правому березі. Напевно, він (сценарій) їм дуже сподобався.

Вони спочатку скупчувались навколо Херсона, будували (укріплення), потім повідомляли, що вони залишають деякі населені пункти, потім готувалися до вуличних боїв, потім розповідали, що все ще не втрачено, потім виносили з банків та інших установ те, що вважали цінним.

В принципі все повторюється, вони полюбляють наступати на ті самі граблі, тож хай працюють за тим самим сценарієм, ми принаймні знаємо, чим це все завершиться".

Деталі: Гуменюк зазначила, що окупанти наразі намагаються облаштувати лінію оборони на позиціях вглиб території на лівому березі Дніпра і хоч якось про щось відзвітувати перед своїм керівництвом.

Нагадаємо: За даними мера Мелітополя, російські загарбники готуються до вуличних боїв у тимчасово окупованому місті – в центрі встановлюють бетонні пірамідальні протитанкові споруди, відомі як "зуби дракона".

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Передісторія:

11 листопада Міноборони України повідомило, що Херсон повертається під контроль української армії. Російські військові відступили з обласного центру, розташованого на правому (західному) березі Дніпра.

15 листопада Сил оборони півдня повідомили, що російські окупаційні війська на Херсонщині просуваються вглиб на 15-20 км від облаштованих рубежів на лівому березі Дніпра, щоб убезпечитись від обстрілів ЗСУ, але Сили півдня беруть під вогневий контроль логістику ворога.

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