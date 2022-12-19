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У Мелітополі окупанти повторюють херсонський сценарій – Сили оборони

Валентина РоманенкоПонеділок, 19 грудня 2022, 16:06
У Мелітополі окупанти повторюють херсонський сценарій – Сили оборони
мапа Deep State

У Силах оборони півдня бачать означки, що стосовно тимчасово окупованого Мелітополя російські загарбники діють за тим же сценарієм, за яким відступали з Херсона.

Джерело: начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі телеканалу 24

Пряма мова: "В принципі все за тим самим сценарієм, як було і на правому березі. Напевно, він (сценарій) їм дуже сподобався.

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Вони спочатку скупчувались навколо Херсона, будували (укріплення), потім повідомляли, що вони залишають деякі населені пункти, потім готувалися до вуличних боїв, потім розповідали, що все ще не втрачено, потім виносили з банків та інших установ те, що вважали цінним.

В принципі все повторюється, вони полюбляють наступати на ті самі граблі, тож хай працюють за тим самим сценарієм, ми принаймні знаємо, чим це все завершиться".

Деталі: Гуменюк зазначила, що окупанти наразі намагаються облаштувати лінію оборони на позиціях вглиб території на лівому березі Дніпра і хоч якось про щось відзвітувати перед своїм керівництвом.

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Нагадаємо: За даними мера Мелітополя, російські загарбники готуються до вуличних боїв у тимчасово окупованому місті – в центрі встановлюють бетонні пірамідальні протитанкові споруди, відомі як "зуби дракона".

Передісторія:

  • 11 листопада Міноборони України повідомило, що Херсон повертається під контроль української армії. Російські військові відступили з обласного центру, розташованого на правому (західному) березі Дніпра. 
  • 15 листопада Сил оборони півдня повідомили, що російські окупаційні війська на Херсонщині просуваються вглиб на 15-20 км від облаштованих рубежів на лівому березі Дніпра, щоб убезпечитись від обстрілів ЗСУ, але Сили півдня беруть під вогневий контроль логістику ворога.

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Теми: Запорізька областьвійна
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