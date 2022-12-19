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В Мелитополе оккупанты повторяют херсонский сценарий – Силы обороны

Валентина РоманенкоПонедельник, 19 декабря 2022, 17:06
карта Deep State

В Силах обороны юга видят признаки, что в отношении временно оккупированного Мелитополя российские захватчики действуют по тому же сценарию, по которому отступали из Херсона.

Источник: начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телеканала 24

Прямая речь: "В принципе все по тому же сценарию, как было и на правом берегу. Наверное, он (сценарий) им очень понравился.

Они сначала скапливались вокруг Херсона, строили (укрепления), потом сообщали, что они оставляют некоторые населенные пункты, потом готовились к уличным боям, потом рассказывали, что все еще не потеряно, потом выносили из банков и других учреждений то, что считали ценным.

В принципе все повторяется, они любят наступать на те же грабли, поэтому пусть работают по тому же сценарию, мы по крайней мере знаем, чем это все закончится".

Детали: Гуменюк отметила, что оккупанты сейчас пытаются обустроить линию обороны на позициях вглубь территории на левом берегу Днепра и хоть как-то о чем-то отчитаться перед своим руководством.

Напомним: По данным мэра Мелитополя, российские захватчики готовятся к уличным боям во временно оккупированном городе - в центре устанавливают бетонные пирамидальные противотанковые сооружения, известные как "зубы дракона".

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Предыстория:

  • 11 ноября Минобороны Украины сообщило, что Херсон возвращается под контроль украинской армии. Российские военные отступили из областного центра, расположенного на правом (западном) берегу Днепра. 
  • 15 ноября Сил обороны юга сообщили, что российские оккупационные войска на Херсонщине продвигаются вглубь на 15-20 км от обустроенных рубежей на левом берегу Днепра, чтобы обезопаситься от обстрелов ВСУ, но Силы юга берут под огневой контроль логистику врага.

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Темы: Запорожская областьвойна
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