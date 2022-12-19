В Мелитополе оккупанты повторяют херсонский сценарий – Силы обороны

В Силах обороны юга видят признаки, что в отношении временно оккупированного Мелитополя российские захватчики действуют по тому же сценарию, по которому отступали из Херсона.

Источник: начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телеканала 24

Прямая речь: "В принципе все по тому же сценарию, как было и на правом берегу. Наверное, он (сценарий) им очень понравился.

Они сначала скапливались вокруг Херсона, строили (укрепления), потом сообщали, что они оставляют некоторые населенные пункты, потом готовились к уличным боям, потом рассказывали, что все еще не потеряно, потом выносили из банков и других учреждений то, что считали ценным.

В принципе все повторяется, они любят наступать на те же грабли, поэтому пусть работают по тому же сценарию, мы по крайней мере знаем, чем это все закончится".

Детали: Гуменюк отметила, что оккупанты сейчас пытаются обустроить линию обороны на позициях вглубь территории на левом берегу Днепра и хоть как-то о чем-то отчитаться перед своим руководством.

Напомним: По данным мэра Мелитополя, российские захватчики готовятся к уличным боям во временно оккупированном городе - в центре устанавливают бетонные пирамидальные противотанковые сооружения, известные как "зубы дракона".

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Предыстория:

11 ноября Минобороны Украины сообщило, что Херсон возвращается под контроль украинской армии. Российские военные отступили из областного центра, расположенного на правом (западном) берегу Днепра.

15 ноября Сил обороны юга сообщили, что российские оккупационные войска на Херсонщине продвигаются вглубь на 15-20 км от обустроенных рубежей на левом берегу Днепра, чтобы обезопаситься от обстрелов ВСУ, но Силы юга берут под огневой контроль логистику врага.

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