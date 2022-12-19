Путін наказав ФСБ регулярно наглядати за стратегічними об'єктами і інфраструктурою

Президент РФ Володимир Путін вказав своїм спецслужбам, щоб ті постійно контролювали стратегічні об’єкти і енергетичну інфраструктуру.

Джерело: привітання Путіна до працівників спецслужб

Деталі: Путін наголосив, що "під постійним контролем мають перебувати місця масового перебування громадян, стратегічні об'єкти, транспортна та енергетична інфраструктура".

Пряма мова Путіна: "Це завдання має вирішуватися ФСБ за координації Національного антитерористичного комітету в тісній взаємодії з іншими силовими структурами".

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