У Сибіру вдруге за місяць горить найбільший нафтопереробний завод: є загиблі

Пожежа в Ангарську. Фото з Telegram Кобзєва

Уночі в російському місті Ангарськ Іркутської області прогримів вибух і спалахнула масштабна пожежа на нафтопереробному заводі, унаслідок чого 2 людини загинули і 5 постраждали. Це вже друга велика пожежа на цьому заводі за неповні 3 тижні.

Джерело: губернатор регіону Ігор Кобзєв у Telegram

Пряма мова Кобзєва: "Серйозна пожежа на технологічній установці проммайданчика Ангарської нафтохімічної компанії в Ангарську.

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Внаслідок вибуху і пожежі на території АНХК, на жаль, загинули два співробітники".

Деталі: За словами російського губернатора, ще 5 людей постраждали, одна особа госпіталізована в стані середнього ступеню тяжкості.

Уночі після вибуху спалахнула велика пожежа на нафтопереробному заводі в місті Ангарськ Іркутської області РФ. Відео з російських пабліків у Telegram pic.twitter.com/urCOz6zNg5 ВІДЕО ДНЯ December 15, 2022

Площа загоряння становила близько 2500 кв. м, для гасіння вогню задіяли понад 100 осіб і 25 одиниць техніки.

ФОТО З РОСІЙСЬКИХ ПАБЛІКІВ У TELEGRAM

Пізніше Кобзєв повідомив, що пожежу локалізували.

За інформацією МНС РФ, попередня причина події – загазованість систем технологічної установки.

За цим фактом порушили кримінальну справу і створили комісію, яка з'ясовуватиме обставини виникнення пожежі.

Для довідки: "Ангарська нафтохімічна компанія" (входить до структури "Роснефти") – найбільше підприємство Східного Сибіру з виробництва нафтопродуктів і нафтохімії. Її проектна потужність становить 10,2 мільйона тонн нафти на рік.

Що було раніше: Неповні три тижні тому, 27 листопада, на території Ангарської нафтохімічної компанії в Іркутській області також була маштабна пожежа. Тоді нібито минулося без постраждалих. Причини пожежі не повідомляли, а влада заявляла, що створила спеціальну комісію, щоб з'ясувати, чому загорівся завод.

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