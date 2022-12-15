У Сибіру вдруге за місяць горить найбільший нафтопереробний завод: є загиблі
Уночі в російському місті Ангарськ Іркутської області прогримів вибух і спалахнула масштабна пожежа на нафтопереробному заводі, унаслідок чого 2 людини загинули і 5 постраждали. Це вже друга велика пожежа на цьому заводі за неповні 3 тижні.
Джерело: губернатор регіону Ігор Кобзєв у Telegram
Пряма мова Кобзєва: "Серйозна пожежа на технологічній установці проммайданчика Ангарської нафтохімічної компанії в Ангарську.
Внаслідок вибуху і пожежі на території АНХК, на жаль, загинули два співробітники".
Деталі: За словами російського губернатора, ще 5 людей постраждали, одна особа госпіталізована в стані середнього ступеню тяжкості.
Уночі після вибуху спалахнула велика пожежа на нафтопереробному заводі в місті Ангарськ Іркутської області РФ. Відео з російських пабліків у Telegram pic.twitter.com/urCOz6zNg5— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) December 15, 2022ВІДЕО ДНЯ
Площа загоряння становила близько 2500 кв. м, для гасіння вогню задіяли понад 100 осіб і 25 одиниць техніки.
Пізніше Кобзєв повідомив, що пожежу локалізували.
За інформацією МНС РФ, попередня причина події – загазованість систем технологічної установки.
За цим фактом порушили кримінальну справу і створили комісію, яка з'ясовуватиме обставини виникнення пожежі.
Для довідки: "Ангарська нафтохімічна компанія" (входить до структури "Роснефти") – найбільше підприємство Східного Сибіру з виробництва нафтопродуктів і нафтохімії. Її проектна потужність становить 10,2 мільйона тонн нафти на рік.
Що було раніше: Неповні три тижні тому, 27 листопада, на території Ангарської нафтохімічної компанії в Іркутській області також була маштабна пожежа. Тоді нібито минулося без постраждалих. Причини пожежі не повідомляли, а влада заявляла, що створила спеціальну комісію, щоб з'ясувати, чому загорівся завод.
Передісторія:
- Останнім часом у Росії зросла кількість масштабних пожеж.
- Лише за останні два тижні їх було близько десятка – горіли НПЗ у Сибіру, нафтобаза в Суразькому районі Брянської області, великі торгові центри у Москві і Московській області, ТЕЦ у Пермі, нафтонакопичувач на аеродромі у Курську, комбінат "Слава" в Брянській області тощо.