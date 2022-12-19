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Путин приказал ФСБ регулярно присматривать за стратегическими объектами и инфраструктурой

"Украинская правда"Понедельник, 19 декабря 2022, 23:51
Фото: РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин указал своим спецслужбам, чтобы те постоянно контролировали стратегические объекты и энергетическую инфраструктуру.

Источник: поздравление Путина работникам спецслужб

Детали: Путин отметил, что "под постоянным контролем должны находиться места массового пребывания граждан, стратегические объекты, транспортная и энергетическая инфраструктура".

Прямая речь Путина: "Эта задача должна решаться ФСБ при координации Национального антитеррористического комитета в тесном взаимодействии с другими силовыми структурами".

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Темы: ПутинФСБ
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