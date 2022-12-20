Іран та Росія спільно відповідатимуть за "терористичний інтернаціонал" – Зеленський
Президент України Володимир Зеленський після 30 нових збитих уранці дронів "Shahed-136" заявив, що Іран спільно з Росією відповідатиме за енергетичний терор, спрямований проти українців.
Джерело: вечірнє відеозвернення Володимира Зеленського за 19 грудня
Пряма мова: "Сьогоднішній ранок у кількох регіонах і містах нашої держави був, на жаль, зіпсований характерним звуком іранських "Шахедів". Але більшість із них, на щастя, не долетіла до призначених цілей, і це зробило сьогоднішній наш ранок трохи кращим. 30 "Шахедів" збито – непоганий результат.
Я дякую за цей результат і за захист українського неба всім нашим зенітникам, льотчикам, мобільним вогневим групам. А особливо – 96-й київській та 208-й херсонській зенітним ракетним бригадам, які показали за цю добу найбільшу влучність.
Ці "Шахеди", які були використані Росією, – з нової партії дронів. Ось такий терористичний інтернаціонал двох режимів – допомагають воювати проти людей. Що ж, відповідатимуть за це спільно".
Деталі: Зеленський додав, що 19 грудня через влучання кількох дронів уранці більше споживачів відключено від електрики, ніж напередодні.
"Але ремонтники, як і завжди, працюють дуже активно, цілодобово. Намагаються якнайшвидше відновити подачу енергії принаймні на тому рівні, який може забезпечити генерація. Це буде зроблено", – сказав президент.
Передісторія:
- У ніч із 18 на 19 грудня російські окупаційні війська атакували Україну дронами-камікадзе іранського виробництва "Shahed-136/131", 30 з яких знищили Сили оборони.
- За даними української розвідки, Російська Федерація поновила удари по Україні іранськими дронами-камікадзе Shahed завдяки новій партії, але використовує їх ощадливіше.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія отримала від Ірану ще 250 "Шахедів".