Іран та Росія спільно відповідатимуть за "терористичний інтернаціонал" – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський після 30 нових збитих уранці дронів "Shahed-136" заявив, що Іран спільно з Росією відповідатиме за енергетичний терор, спрямований проти українців.

Джерело: вечірнє відеозвернення Володимира Зеленського за 19 грудня

Пряма мова: "Сьогоднішній ранок у кількох регіонах і містах нашої держави був, на жаль, зіпсований характерним звуком іранських "Шахедів". Але більшість із них, на щастя, не долетіла до призначених цілей, і це зробило сьогоднішній наш ранок трохи кращим. 30 "Шахедів" збито – непоганий результат.

Я дякую за цей результат і за захист українського неба всім нашим зенітникам, льотчикам, мобільним вогневим групам. А особливо – 96-й київській та 208-й херсонській зенітним ракетним бригадам, які показали за цю добу найбільшу влучність.

Ці "Шахеди", які були використані Росією, – з нової партії дронів. Ось такий терористичний інтернаціонал двох режимів – допомагають воювати проти людей. Що ж, відповідатимуть за це спільно".

Деталі: Зеленський додав, що 19 грудня через влучання кількох дронів уранці більше споживачів відключено від електрики, ніж напередодні.

"Але ремонтники, як і завжди, працюють дуже активно, цілодобово. Намагаються якнайшвидше відновити подачу енергії принаймні на тому рівні, який може забезпечити генерація. Це буде зроблено", – сказав президент.

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