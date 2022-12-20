Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Иран и Россия будут совместно отвечать за "террористический интернационал" – Зеленский

Елена РощинаВторник, 20 декабря 2022, 00:08

Президент Украины Владимир Зеленский после 30 новых сбитых утром дронов "Shahed-136" заявил, что Иран совместно с Россией будет отвечать за энергетический террор, направленный против украинцев.

Источник: вечернее видеообращение Владимира Зеленского за 19 декабря

Прямая речь: "Сегодняшнее утро в нескольких регионах и городах нашего государства было, к сожалению, испорчено характерным звуком иранских "Шахедов". Но большинство из них, к счастью, не долетели до предназначенных целей, и это сделало сегодняшнее наше утро немного лучше. 30 "Шахедов" сбито – неплохой результат.

Я благодарю за этот результат и за защиту украинского неба всех наших зенитчиков, летчиков, мобильные огневые группы. А особенно – 96-й киевской и 208-й херсонской зенитным ракетным бригадам, которые показали за эти сутки наибольшую меткость.

Эти "Шахеды", которые были использованы Россией, – из новой партии дронов. Вот такой террористический интернационал двух режимов – помогают воевать против людей. Что ж, будут отвечать за это совместно".

Детали: Зеленский добавил, что 19 декабря из-за попадания нескольких дронов утром больше потребителей отключено от электричества, чем накануне.

"Но ремонтники, как и всегда, работают очень активно, круглосуточно. Пытаются как можно быстрее восстановить подачу энергии по крайней мере на том уровне, который может обеспечить генерация. Это будет сделано", – сказал президент.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория: 

  • В ночь с 18 на 19 декабря российские оккупационные войска атаковали Украину дронами-камикадзе иранского производства "Shahed-136/131", 30 из которых уничтожили Силы обороны.
  • По данным украинской разведки, Российская Федерация возобновила удары по Украине иранскими дронами-камикадзе Shahed благодаря новой партии, но использует их более экономно.
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия получила от Ирана еще 250 "Шахедов".

Темы: ЗеленскийИранРосcияоружие
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

фотоКремль заявил, что Путин был на передовой. СМИ узнали Ростов-на-Дону

видеоЗеленский передаст от защитников Бахмута подарок западным партнерам

До графиков в Киеве пока далеко: в Yasno рассказали о ситуации со светом

видеоВоенно-транспортные самолеты Турции вылетели из "Борисполя", где находились с 24 февраля

Россия хочет до Нового года оставить украинцев без света, готовимся к атакам – Шмыгаль

В 11 областях применены аварийные отключения электроэнергии – Шмыгаль

Все новости...
Зеленский
Зеленский попросил у стран Северной Европы больше оружия
Зеленский призвал власти Грузии отпустить Саакашвили на лечение за границу
Зеленский: Бахмут ломает и наемников Путина, потери России достигают 100 тысяч
Последние новости
22:52
Спецслужба Латвии вынесла предупреждение популистам из-за интервью для российских и белорусских СМИ
22:43
фотоКремль заявил, что Путин был на передовой. СМИ узнали Ростов-на-Дону
22:13
Франция передала Украине Crotale и обещает Caesar и другое оружие в начале 2023 года
22:00
19 мин разорвалось вблизи границы Сумщины с Россией за день
21:40
В МИД прокомментировали упреки правящей партии Грузии о "спецоперации" Украины с Саакашвили
21:38
видеоЗеленский передаст от защитников Бахмута подарок западным партнерам
21:34
Ученые предположили, что пожилые дельфины могут страдать болезнью Альцгеймера
21:31
Глава Нацполиции Украины: "Взрывной подарок" польскому генералу был трагическим недоразумением
21:28
До графиков в Киеве пока далеко: в Yasno рассказали о ситуации со светом
21:21
Россиянин 5 раз пытался сбежать из войска и попал в плен – СБУ
Все новости...