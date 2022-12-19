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Иран и Россия будут совместно отвечать за "террористический интернационал" – Зеленский

Елена РощинаПонедельник, 19 декабря 2022, 23:08

Президент Украины Владимир Зеленский после 30 новых сбитых утром дронов "Shahed-136" заявил, что Иран совместно с Россией будет отвечать за энергетический террор, направленный против украинцев.

Источник: вечернее видеообращение Владимира Зеленского за 19 декабря

Прямая речь: "Сегодняшнее утро в нескольких регионах и городах нашего государства было, к сожалению, испорчено характерным звуком иранских "Шахедов". Но большинство из них, к счастью, не долетели до предназначенных целей, и это сделало сегодняшнее наше утро немного лучше. 30 "Шахедов" сбито – неплохой результат.

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Я благодарю за этот результат и за защиту украинского неба всех наших зенитчиков, летчиков, мобильные огневые группы. А особенно – 96-й киевской и 208-й херсонской зенитным ракетным бригадам, которые показали за эти сутки наибольшую меткость.

Эти "Шахеды", которые были использованы Россией, – из новой партии дронов. Вот такой террористический интернационал двух режимов – помогают воевать против людей. Что ж, будут отвечать за это совместно".

Детали: Зеленский добавил, что 19 декабря из-за попадания нескольких дронов утром больше потребителей отключено от электричества, чем накануне.

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"Но ремонтники, как и всегда, работают очень активно, круглосуточно. Пытаются как можно быстрее восстановить подачу энергии по крайней мере на том уровне, который может обеспечить генерация. Это будет сделано", – сказал президент.

Предыстория: 

  • В ночь с 18 на 19 декабря российские оккупационные войска атаковали Украину дронами-камикадзе иранского производства "Shahed-136/131", 30 из которых уничтожили Силы обороны.
  • По данным украинской разведки, Российская Федерация возобновила удары по Украине иранскими дронами-камикадзе Shahed благодаря новой партии, но использует их более экономно.
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия получила от Ирана еще 250 "Шахедов".

Темы: ЗеленскийИранРосcияоружие
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