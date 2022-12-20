Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Тренування літаків РФ у Білорусі проводять для пошуку цілей в Україні – Наєв

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 20 грудня 2022, 09:42
Тренування літаків РФ у Білорусі проводять для пошуку цілей в Україні – Наєв
Сергій Наєв, фото ЗСУ

Тренування російських літаків, зокрема носіїв гиперзвукових ракет Х-47М2 "Кинджал", у повітряному просторі Білорусі проводять для уточнення цілей в України, по яким можна завдати ударів. 

Джерело: пресслужба командування Об'єднаних сил ЗС України з посиланням на заяву командувача Сергія Наєва

Пряма мова: "Зазначені тренування (російського літака наведення та літаків-перехоплювачів носіїв балістичних ракет повітряного базування "Кинжал" у Білорусі - ред.) проводяться з єдиною метою – це уточнення цілей на території України, які призначені для нанесення ракетних ударів. Але, ми вживаємо всіх заходів для того, щоб знизити цей рівень загрози".

Реклама:

Деталі: За його словами, зараз у Білорусі перебувають 2 мотострілецька дивізія 1 танкової армії, а також підрозділи, озброєні ракетними комплексами "Іскандер", які призначені для застосування по цілях в Україні. Цього потенціалу достатньо для створення загрози Україні та проведення тактичних дій.  

Пряма мова: "При цьому ми уважно стежимо за озброєнням, що перекидається з Росії, та робимо відповідний аналіз. Рівень воєнної загрози зростає, але ми вживаємо адекватних заходів. Крім цього у Генштабі передбачене нарощування угруповань у разі істотного зростання сил з протилежного боку".

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • 2 листопада ЗМІ повідомили, що на аеродромі в білоруських Мачулищах перебувають три МіГ-31К ПКС РФ, які можуть нести гіперзвукові ракети Х-47М2 "Кинджал". Вождночас речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що переміщення російських гіперзвукових ракет "Кинджал" до Білорусі не означає, що вони стають більш чи менш небезпечними для України.
  • 1 грудня три російські винищувачі Міг-31К, які можуть нести гіперзвукові ракети Х-47М2 "Кинджал", відлетіли з території Білорусі до Росії. Однак 13 грудня ЗМІ повідомили, що до Білорусі знову повернулися два винищувачі МіГ-31К.

Слухайте також:

Слухайте подкаст "Кляті питання" на зручній платформі:
Apple Podcasts Google Podcasts Spotify Soundcloud НВ. Подкасти Абук

Теми: Білорусьзброявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Білорусь
Росіян і білорусів допустили до міжнародних турнірів з бадмінтону
Через удар блискавки на кордоні України з Білоруссю здетонували міни
До Білорусі знову прибувають російські військові
Останні новини
03:31
оновленоРосіяни запустили "Шахеди": під ударом Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішне випробування твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
Усі новини...
Реклама: