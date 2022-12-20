Тренування літаків РФ у Білорусі проводять для пошуку цілей в Україні – Наєв

Тренування російських літаків, зокрема носіїв гиперзвукових ракет Х-47М2 "Кинджал", у повітряному просторі Білорусі проводять для уточнення цілей в України, по яким можна завдати ударів.

Джерело: пресслужба командування Об'єднаних сил ЗС України з посиланням на заяву командувача Сергія Наєва

Пряма мова: "Зазначені тренування (російського літака наведення та літаків-перехоплювачів носіїв балістичних ракет повітряного базування "Кинжал" у Білорусі - ред.) проводяться з єдиною метою – це уточнення цілей на території України, які призначені для нанесення ракетних ударів. Але, ми вживаємо всіх заходів для того, щоб знизити цей рівень загрози".

Деталі: За його словами, зараз у Білорусі перебувають 2 мотострілецька дивізія 1 танкової армії, а також підрозділи, озброєні ракетними комплексами "Іскандер", які призначені для застосування по цілях в Україні. Цього потенціалу достатньо для створення загрози Україні та проведення тактичних дій.

Пряма мова: "При цьому ми уважно стежимо за озброєнням, що перекидається з Росії, та робимо відповідний аналіз. Рівень воєнної загрози зростає, але ми вживаємо адекватних заходів. Крім цього у Генштабі передбачене нарощування угруповань у разі істотного зростання сил з протилежного боку".

Передісторія:

2 листопада ЗМІ повідомили, що на аеродромі в білоруських Мачулищах перебувають три МіГ-31К ПКС РФ, які можуть нести гіперзвукові ракети Х-47М2 "Кинджал". Вождночас речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що переміщення російських гіперзвукових ракет "Кинджал" до Білорусі не означає, що вони стають більш чи менш небезпечними для України.

1 грудня три російські винищувачі Міг-31К, які можуть нести гіперзвукові ракети Х-47М2 "Кинджал", відлетіли з території Білорусі до Росії. Однак 13 грудня ЗМІ повідомили, що до Білорусі знову повернулися два винищувачі МіГ-31К.

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