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Тренування літаків РФ у Білорусі проводять для пошуку цілей в Україні – Наєв

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 20 грудня 2022, 10:42
Сергій Наєв, фото ЗСУ

Тренування російських літаків, зокрема носіїв гиперзвукових ракет Х-47М2 "Кинджал", у повітряному просторі Білорусі проводять для уточнення цілей в України, по яким можна завдати ударів. 

Джерело: пресслужба командування Об'єднаних сил ЗС України з посиланням на заяву командувача Сергія Наєва

Пряма мова: "Зазначені тренування (російського літака наведення та літаків-перехоплювачів носіїв балістичних ракет повітряного базування "Кинжал" у Білорусі - ред.) проводяться з єдиною метою – це уточнення цілей на території України, які призначені для нанесення ракетних ударів. Але, ми вживаємо всіх заходів для того, щоб знизити цей рівень загрози".

Деталі: За його словами, зараз у Білорусі перебувають 2 мотострілецька дивізія 1 танкової армії, а також підрозділи, озброєні ракетними комплексами "Іскандер", які призначені для застосування по цілях в Україні. Цього потенціалу достатньо для створення загрози Україні та проведення тактичних дій.  

Пряма мова: "При цьому ми уважно стежимо за озброєнням, що перекидається з Росії, та робимо відповідний аналіз. Рівень воєнної загрози зростає, але ми вживаємо адекватних заходів. Крім цього у Генштабі передбачене нарощування угруповань у разі істотного зростання сил з протилежного боку".

Передісторія: 

  • 2 листопада ЗМІ повідомили, що на аеродромі в білоруських Мачулищах перебувають три МіГ-31К ПКС РФ, які можуть нести гіперзвукові ракети Х-47М2 "Кинджал". Вождночас речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що переміщення російських гіперзвукових ракет "Кинджал" до Білорусі не означає, що вони стають більш чи менш небезпечними для України.
  • 1 грудня три російські винищувачі Міг-31К, які можуть нести гіперзвукові ракети Х-47М2 "Кинджал", відлетіли з території Білорусі до Росії. Однак 13 грудня ЗМІ повідомили, що до Білорусі знову повернулися два винищувачі МіГ-31К.

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Теми: Білорусьзброявійна
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