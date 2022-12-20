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Тренировки самолетов РФ в Беларуси проводят для поиска целей в Украине – Наев

Татьяна ЛозовенкоВторник, 20 декабря 2022, 10:42
Сергей Наев, фото ВСУ

Тренировки российских самолетов, в частности носителей гиперзвуковых ракет Х-47М2 "Кинжал", в воздушном пространстве Беларуси проводят для уточнения целей в Украине, по которым можно нанести удары. 

Источник: пресс-служба командования Объединенных сил ВС Украины со ссылкой на заявление командующего Сергея Наева

Прямая речь: "Указанные тренировки (российского самолета наведения и самолетов-перехватчиков носителей баллистических ракет воздушного базирования "Кинжал" в Беларуси - ред.) проводятся с единственной целью – это уточнение целей на территории Украины, которые предназначены для нанесения ракетных ударов. Но, мы принимаем все меры для того, чтобы снизить этот уровень угрозы".

Детали: По его словам, сейчас в Беларуси находятся 2 мотострелковая дивизия 1 танковой армии, а также подразделения, вооруженные ракетными комплексами "Искандер", которые предназначены для применения по целям в Украине. Этого потенциала достаточно для создания угрозы Украине и проведения тактических действий.  

Прямая речь: "При этом мы внимательно следим за вооружением, которое перебрасывается из России, и делаем соответствующий анализ. Уровень военной угрозы растет, но мы принимаем адекватные меры. Кроме этого в Генштабе предусмотрено наращивание группировок в случае существенного роста сил с противоположной стороны".

Что этому предшествовало: 

  • 2 ноября СМИ сообщили, что на аэродроме в белорусских Мачулищах находятся три МиГ-31К ВКС РФ, которые могут нести гиперзвуковые ракеты Х-47М2 "Кинжал". В то же время представитель Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что перемещение российских гиперзвуковых ракет "Кинжал" в Беларусь не означает, что они становятся более или менее опасными для Украины.
  • 1 декабря три российских истребителя МиГ-31К, которые могут нести гиперзвуковые ракеты Х-47М2 "Кинжал", улетели с территории Беларуси в Россию. Однако 13 декабря СМИ сообщили, что в Беларусь снова вернулись два истребителя МиГ-31К

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Темы: Беларусьоружиевойна
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