Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Бєлгородській області "бавовна": частина Шебекіно була без світла

Ірина БалачукВівторок, 20 грудня 2022, 13:18
У Бєлгородській області бавовна: частина Шебекіно була без світла
Скриншот з відео

У російському місті Шебекіно, що недалеко від кордону з Україною, прогриміли вибухи, частина міста залишилася без світла, є поранений.

Джерело: російські Telegram-пабліки, губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков у Telegram

Пряма мова Гладкова: "Зараз триває обстріл Шебекінського міського округу. За попередніми даними, є один постраждалий – чоловік із переломами кісток передпліччя.

Реклама:

Унаслідок обстрілу порушене електропостачання. Без світла залишається одна третина жителів міста".

Деталі: Також, за словами губернатора, є влучання снарядів у складські приміщення на території промзони.  

ВІДЕО ДНЯ
 
Фото з пабліків у Telegram 

Пізніше Гладков повідомив, що осколками снарядів пошкоджені складські та виробничі приміщення на території промзони і два автомобілі. 

 
Фото з Telegram Гладкова

Він також опублікував фото пошкоджень.  

 
Фото з Telegram Гладкова

За словами російського губернатора, подачу електроенергії для населення повністю відновили, станом на 14:15 триває перезапуск котелень. 

Передісторія:

  • Уранці 18 грудня в російському місті Бєлгород чули вибухи, над одним із будинків здійнявся стовп диму, влада повідомила про роботу ППО і 4 постраждалих. Пізніше губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що в Бєлгородському районі 1 людина загинула, а загалом поранення отримали 8 людей.  
  • Раніше повідомлялося, що росіяни укріплюють Бєлгородську та Курську області Росії бетонними пірамідальними протитанковими спорудами, відомими як "зуби дракона".

Слухайте також:

Слухайте подкаст "Кляті питання" на зручній платформі:
Apple Podcasts Google Podcasts Spotify Soundcloud НВ. Подкасти Абук

Теми: Росіявійнавибух
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Росія
Пірати ХХІ століття у Чорному морі. Що собою являє ЧФ Росії та що від нього чекати
ISW проаналізував, для чого Кремль засекретив похорон Пригожина
Атака дронів на Псков: перші супутникові знімки аеродрому
Останні новини
03:31
оновленоРосіяни запустили "Шахеди": під ударом Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішне випробування твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
Усі новини...
Реклама: