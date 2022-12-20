Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Бєлгородській області "бавовна": частина Шебекіно була без світла

Ірина БалачукВівторок, 20 грудня 2022, 14:18
Скриншот з відео

У російському місті Шебекіно, що недалеко від кордону з Україною, прогриміли вибухи, частина міста залишилася без світла, є поранений.

Джерело: російські Telegram-пабліки, губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков у Telegram

Пряма мова Гладкова: "Зараз триває обстріл Шебекінського міського округу. За попередніми даними, є один постраждалий – чоловік із переломами кісток передпліччя.

Унаслідок обстрілу порушене електропостачання. Без світла залишається одна третина жителів міста".

Деталі: Також, за словами губернатора, є влучання снарядів у складські приміщення на території промзони.  

 
Фото з пабліків у Telegram 

Пізніше Гладков повідомив, що осколками снарядів пошкоджені складські та виробничі приміщення на території промзони і два автомобілі. 

ВІДЕО ДНЯ
 
Фото з Telegram Гладкова

Він також опублікував фото пошкоджень.  

 
Фото з Telegram Гладкова

За словами російського губернатора, подачу електроенергії для населення повністю відновили, станом на 14:15 триває перезапуск котелень. 

Передісторія:

  • Уранці 18 грудня в російському місті Бєлгород чули вибухи, над одним із будинків здійнявся стовп диму, влада повідомила про роботу ППО і 4 постраждалих. Пізніше губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що в Бєлгородському районі 1 людина загинула, а загалом поранення отримали 8 людей.  
  • Раніше повідомлялося, що росіяни укріплюють Бєлгородську та Курську області Росії бетонними пірамідальними протитанковими спорудами, відомими як "зуби дракона".

Слухайте також:

Слухайте подкаст "Кляті питання" на зручній платформі:
Apple Podcasts Google Podcasts Spotify Soundcloud НВ. Подкасти Абук

Теми: Росіявійнавибух
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

УП поспілкувалася з полоненим "вагнерівцем": розповів про вербування і як воював в Україні

"Вагнерівці" в Україні: на фронті воюють члени ПВК, затримання яких зірвалось у 2020 році

доповнено Зеленський підтвердив візит до Байдена: деталі підготовки поїздки

Системи Patriot для України: пакет допомоги сягне $1,8 млрд – АР

Зеленський вже на шляху до Вашингтона – CNN

Системи "Patriot" будуть у наступному пакеті допомоги США разом із JDAM – CNN

Усі новини...
Росія
Глава дипломатії ЄС вимагав від Ірану зупинити підтримку Росії у війні
Україна готує офіційні кроки, щоб довести незаконне перебування Росії в Радбезі ООН
У Чувашії вибухнув газопровід, який йде в ЄС: 3 загиблих
Останні новини
11:07
Майже 80% громадян оптимістично оцінюють майбутнє України – опитування
10:57
УП поспілкувалася з полоненим "вагнерівцем": розповів про вербування і як воював в Україні
10:50
Україна повернула 3 дітей, яких росіяни вивезли у табір в Геленджик
10:41
Ціни на нафту майже не змінились: скорочення запасів у США компенсує побоювання щодо COVID у Китаї
10:36
Білий дім розкрив деталі підготовки першого закордонного візиту Зеленського від 24 лютого
10:33
Україна хоче призупинити участь в угоді про трудову міграцію з РФ та Білоруссю
10:30
У Росії вводять довічне ув’язнення за "допомогу диверсантам"
10:28
відеоІталійські журналісти потрапили під російський обстріл на Херсонщині
09:58
Бійці "Вагнера" і мобілізовані не навчені вести ефективні міські бої – розвідка Британії
09:53
Окупанти поливають вогнем Бахмут, вдарили з РСЗВ по Авдіївці, на Донеччині 2 загиблих
Усі новини...