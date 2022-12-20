У Бєлгородській області "бавовна": частина Шебекіно була без світла

У російському місті Шебекіно, що недалеко від кордону з Україною, прогриміли вибухи, частина міста залишилася без світла, є поранений.

Джерело: російські Telegram-пабліки, губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков у Telegram

Пряма мова Гладкова: "Зараз триває обстріл Шебекінського міського округу. За попередніми даними, є один постраждалий – чоловік із переломами кісток передпліччя.

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Унаслідок обстрілу порушене електропостачання. Без світла залишається одна третина жителів міста".

У російському Шебекіно видно стовпи диму, губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков повідомив про обстріл, частина міста без світла, є поранений. Відео з російських Telegram-пабліків pic.twitter.com/aon4roTaD1 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) December 20, 2022

Деталі: Також, за словами губернатора, є влучання снарядів у складські приміщення на території промзони.

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Фото з пабліків у Telegram

Пізніше Гладков повідомив, що осколками снарядів пошкоджені складські та виробничі приміщення на території промзони і два автомобілі.

Фото з Telegram Гладкова

Він також опублікував фото пошкоджень.

Фото з Telegram Гладкова

За словами російського губернатора, подачу електроенергії для населення повністю відновили, станом на 14:15 триває перезапуск котелень.

Передісторія:

Уранці 18 грудня в російському місті Бєлгород чули вибухи, над одним із будинків здійнявся стовп диму, влада повідомила про роботу ППО і 4 постраждалих. Пізніше губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що в Бєлгородському районі 1 людина загинула, а загалом поранення отримали 8 людей.

Раніше повідомлялося, що росіяни укріплюють Бєлгородську та Курську області Росії бетонними пірамідальними протитанковими спорудами, відомими як "зуби дракона".

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