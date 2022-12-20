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В Белгородской области "бавовна": часть Шебекино была без света

Ирина БалачукВторник, 20 декабря 2022, 14:18
Скриншот из видео

В российском городе Шебекино, что недалеко от границы с Украиной, прогремели взрывы, часть города осталась без света, есть раненный.

Источник: российские Telegram-паблики, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram

Прямая речь Гладкова: "В настоящий момент идет обстрел Шебекинского городского округа. По предварительным данным, есть один пострадавший – мужчина с переломами костей предплечья.

В результате обстрела нарушено электроснабжение. Без света остается одна треть жителей города".

Детали: Также, по словам губернатора, есть попадание снарядов в складские помещения на территории промзоны.   

 
фото из пабликов в telegram

Позже Гладков сообщил, что осколками снарядов повреждены складские и производственные помещения на территории промзоны и два автомобиля.   

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Фото Из Telegram Гладкова

Он также опубликовал фото повреждений. 

 
Фото Из Telegram Гладкова

По словам российского губернатора, подача электроэнергии для населения полностью восстановлена, по состоянию на 14:15 идет перезапуск котельных.

Предыстория:

  • Утром 18 декабря в российском городе Белгород слышали взрывы, над одним из домов поднялся столб дыма, власти сообщили о работе ПВО и 4 пострадавших. Позже губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в Белгородском районе 1 человек погиб, а ранения в общем получили 8 человек.  
  • Ранее сообщалось, что россияне укрепляют Белгородскую и Курскую области России бетонными пирамидальными противотанковыми сооружениями, известными как "зубы дракона".

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Темы: Росcиявойнавзрыв
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