В Белгородской области "бавовна": часть Шебекино была без света

В российском городе Шебекино, что недалеко от границы с Украиной, прогремели взрывы, часть города осталась без света, есть раненный.

Источник: российские Telegram-паблики, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram

Прямая речь Гладкова: "В настоящий момент идет обстрел Шебекинского городского округа. По предварительным данным, есть один пострадавший – мужчина с переломами костей предплечья.

В результате обстрела нарушено электроснабжение. Без света остается одна треть жителей города".

У російському Шебекіно видно стовпи диму, губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков повідомив про обстріл, частина міста без світла, є поранений. Відео з російських Telegram-пабліків pic.twitter.com/aon4roTaD1 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) December 20, 2022

Детали: Также, по словам губернатора, есть попадание снарядов в складские помещения на территории промзоны.

фото из пабликов в telegram

Позже Гладков сообщил, что осколками снарядов повреждены складские и производственные помещения на территории промзоны и два автомобиля.

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Фото Из Telegram Гладкова

Он также опубликовал фото повреждений.

Фото Из Telegram Гладкова

По словам российского губернатора, подача электроэнергии для населения полностью восстановлена, по состоянию на 14:15 идет перезапуск котельных.

Предыстория:

Утром 18 декабря в российском городе Белгород слышали взрывы, над одним из домов поднялся столб дыма, власти сообщили о работе ПВО и 4 пострадавших. Позже губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в Белгородском районе 1 человек погиб, а ранения в общем получили 8 человек.

Ранее сообщалось, что россияне укрепляют Белгородскую и Курскую области России бетонными пирамидальными противотанковыми сооружениями, известными как "зубы дракона".

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