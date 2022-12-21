Таліби заборонили афганським жінкам навчатися в університетах

У вівторок міністерство вищої освіти Афганістану, яким керує рух "Талібан", заявило про призупинення доступу до університету студенткам.

Джерело: Reuters

Дослівно: "У листі, підтвердженому представником міністерства вищої освіти, афганським державним і приватним університетам було доручено негайно призупинити доступ студенток до навчання відповідно до рішення кабінету міністрів".

Деталі: Ця заява адміністрації талібів (не визнаної міжнародним співтовариством) була зроблена в той час, коли Рада Безпеки ООН засідала в Нью-Йорку з питань Афганістану і викликала осуд з боку США, Великої Британії та Організації Об'єднаних Націй.

Іноземні уряди, в тому числі США, заявили про необхідність зміни політики щодо жіночої освіти до того, як вони зможуть розглянути питання про офіційне визнання адміністрації талібів, яка підпадає під жорсткі санкції.

"Талібан не може розраховувати на те, щоб бути легітимним членом міжнародного співтовариства, поки він не буде поважати права всіх афганців, особливо права людини і основні свободи жінок і дівчат", - заявив на засіданні ради заступник посла США в ООН Роберт Вуд, назвавши цей крок "абсолютно невиправданим".

Речник Державного департаменту Нед Прайс заявив, що Сполучені Штати розглянуть, що ще вони можуть зробити для притягнення талібів до відповідальності.

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Нагадаємо: У листопаді афганським жінкам заборонили відвідувати парки розваг у Кабулі.

Чому це важливо. Після приходу до влади таліби значно обмежили права жінок, які працюють, та дівчат, які вчаться – їм наказали залишатися вдома. Такі дії зробили Афганістан єдиною країною у світі, яка не дозволяє половині свого населення здобувати освіту та працювати.

Таліби запевняли, що таке рішення тимчасове і спрямоване у першу чергу на безпеку самих жінок.

Також жінкам заборонили займатися спортом.

Згодом в Афганістані дозволили дівчатам повернутися до початкової школи. Водночас рекомендації залишатися вдома або виходити лише у супроводі чоловіків і з повністю закритим тілом, залишаються чинними з серпня.

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