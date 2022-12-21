Талибы запретили афганским женщинам учиться в университетах

Во вторник министерство высшего образования Афганистана, которым руководит движение "Талибан", заявило о приостановлении доступа в университет студенткам.

Источник: Reuters

Дословно: "В письме, подтвержденном представителем министерства высшего образования, афганским государственным и частным университетам было поручено немедленно приостановить доступ студенток к обучению в соответствии с решением кабинета министров".

Детали: Это заявление администрации талибов (не признанной международным сообществом) было сделано в то время, когда Совет Безопасности ООН заседал в Нью-Йорке по вопросам Афганистана и вызвало осуждение со стороны США, Великобритании и Организации Объединённых Наций.

Иностранные правительства, в том числе США, заявили о необходимости изменения политики в отношении женского образования до того, как они смогут рассмотреть вопрос об официальном признании администрации талибов, которая подпадает под жесткие санкции.

"Талибан не может рассчитывать на то, чтобы быть легитимным членом международного сообщества, пока он не будет уважать права всех афганцев, особенно права человека и основные свободы женщин и девушек", - заявил на заседании совета заместитель посла США в ООН Роберт Вуд, назвав этот шаг "абсолютно неоправданным".

Представитель Государственного департамента Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты рассмотрят, что еще они могут сделать для привлечения талибов к ответственности.

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Напомним: В ноябре афганским женщинам запретили посещать парки развлечений в Кабуле.

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Почему это важно. После прихода к власти талибы значительно ограничили права работающих женщин и учащихся девушек – им приказали оставаться дома. Такие действия сделали Афганистан единственной страной в мире, которая не разрешает половине своего населения получать образование и работать.

Талибы уверяли, что такое решение временное и направлено в первую очередь на безопасность самих женщин.

Также женщинам запретили заниматься спортом.

Позже в Афганистане разрешили девочкам вернуться в начальную школу. В то же время рекомендации оставаться дома или выходить только в сопровождении мужчин и с полностью закрытым телом остаются в силе с августа.

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