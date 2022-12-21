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Зеленський підтвердив візит до Байдена: деталі підготовки поїздки

Ірина Балачук, Ольга Глущенко Середа, 21 грудня 2022, 07:08
Зеленський підтвердив візит до Байдена: деталі підготовки поїздки
ілюстративне фото з Twitter Зеленського

Президент України Володимир Зеленський підтвердив візит у Сполучені Штати.

Джерело: Зеленський у Twitter, Білий дім

Пряма мова: "Вирушив до США задля зміцнення стійкості й обороноздатності України. Зокрема, із президентом США Джо Байденом обговоримо співпрацю України та США.

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Також виступлю в Конгресі та проведу низку двосторонніх зустрічей".

Деталі: У Білому домі також повідомили про візит Зеленського. 

Зазначається, що поїздку Зеленського до Вашингтона президенти обговорили під час телефонної розмови 11 грудня.

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Офіційне запрошення приїхати 21 грудня до США Зеленський отримав 14 грудня, а офіційно прийняв його 16 грудня. 

Візит був остаточно підтверджений 18 грудня.  

У Білому домі також розповіли трохи про розклад візиту.

Зокрема, заплановані:

  • зустріч Байдена і Зеленського в Білому домі,
  • пресконференція і можливість звернутися до представників громадськості,
  • виступ Зеленського на спільному засіданні Конгресу, "який продемонструє сильну двопартійну підтримку України",
  • повернення українського президента до своєї країни.

Зазначається, що під час зустрічі Байден матиме можливість обговорити з Зеленським подальші дій на полі бою; тренування українських військових, яким займаються США та союзники; санкції та експортний контроль щодо РФ; допомогу Україні в економічному та енергетичному секторах, а також гуманітарну допомогу.

Що передувало: ЗМІ повідомляли, що Капітолій готується прийняти президента України Володимира Зеленського на засіданні Конгресу в середу.

Згодом йшлося про те, що Зеленський вже вирушив у Вашингтон.

Теми: ЗеленськийБайденСША
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