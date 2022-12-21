Зеленський підтвердив візит до Байдена: деталі підготовки поїздки

Президент України Володимир Зеленський підтвердив візит у Сполучені Штати.

Джерело: Зеленський у Twitter, Білий дім

Пряма мова: "Вирушив до США задля зміцнення стійкості й обороноздатності України. Зокрема, із президентом США Джо Байденом обговоримо співпрацю України та США.

Також виступлю в Конгресі та проведу низку двосторонніх зустрічей".

Деталі: У Білому домі також повідомили про візит Зеленського.

Зазначається, що поїздку Зеленського до Вашингтона президенти обговорили під час телефонної розмови 11 грудня.

Офіційне запрошення приїхати 21 грудня до США Зеленський отримав 14 грудня, а офіційно прийняв його 16 грудня.

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Візит був остаточно підтверджений 18 грудня.

У Білому домі також розповіли трохи про розклад візиту.

Зокрема, заплановані:

зустріч Байдена і Зеленського в Білому домі,

пресконференція і можливість звернутися до представників громадськості,

виступ Зеленського на спільному засіданні Конгресу, "який продемонструє сильну двопартійну підтримку України",

повернення українського президента до своєї країни.

Зазначається, що під час зустрічі Байден матиме можливість обговорити з Зеленським подальші дій на полі бою; тренування українських військових, яким займаються США та союзники; санкції та експортний контроль щодо РФ; допомогу Україні в економічному та енергетичному секторах, а також гуманітарну допомогу.

Що передувало: ЗМІ повідомляли, що Капітолій готується прийняти президента України Володимира Зеленського на засіданні Конгресу в середу.

Згодом йшлося про те, що Зеленський вже вирушив у Вашингтон.