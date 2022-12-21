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Зеленский подтвердил визит к Байдену: детали подготовки поездки

Ирина Балачук, Ольга ГлущенкоСреда, 21 декабря 2022, 07:08
Зеленский подтвердил визит к Байдену: детали подготовки поездки
иллюстративное фото из Twitter Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил визит в Соединенные Штаты

Источник: Зеленский в Twitter, Белый дом

Прямая речь: "Отправился в США для укрепления устойчивости и обороноспособности Украины. В частности, с президентом США Джо Байденом обсудим сотрудничество Украины и США.

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Также выступлю в Конгрессе и проведу ряд двусторонних встреч".

Детали: В Белом доме также сообщили о визите Зеленского.

Отмечается, что поездку Зеленского в Вашингтон президенты обсудили во время телефонного разговора 11 декабря. 

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Официальное приглашение приехать 21 декабря в США Зеленский получил 14 декабря, а официально принял его 16 декабря. 

Визит был окончательно подтвержден 18 декабря.  

В Белом доме также рассказали немного о расписании визита.

В частности, запланированы:

  • встреча Байдена и Зеленского в Белом доме,
  • пресс-конференция и возможность обратиться к представителям общественности,
  • выступление Зеленского на совместном заседании Конгресса, "которое продемонстрирует сильную двухпартийную поддержку Украины",
  • возвращение украинского президента в свою страну.

Отмечается, что во время встречи Байден будет иметь возможность обсудить с Зеленским дальнейшие действий на поле боя; тренировки украинских военных, которыми занимаются США и союзники; санкции и экспортный контроль в отношении РФ; помощь Украине в экономическом и энергетическом секторах, а также гуманитарную помощь.

Что предшествовало: СМИ сообщали, что Капитолий готовится принять президента Украины Владимира Зеленского на заседании Конгресса в среду

Впоследствии говорилось о том, что Зеленский уже отправился в Вашингтон.

Темы: ЗеленскийБайденСША
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