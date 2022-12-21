Зеленский подтвердил визит к Байдену: детали подготовки поездки
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил визит в Соединенные Штаты
Источник: Зеленский в Twitter, Белый дом
Прямая речь: "Отправился в США для укрепления устойчивости и обороноспособности Украины. В частности, с президентом США Джо Байденом обсудим сотрудничество Украины и США.
Также выступлю в Конгрессе и проведу ряд двусторонних встреч".
Детали: В Белом доме также сообщили о визите Зеленского.
Отмечается, что поездку Зеленского в Вашингтон президенты обсудили во время телефонного разговора 11 декабря.
Официальное приглашение приехать 21 декабря в США Зеленский получил 14 декабря, а официально принял его 16 декабря.
Визит был окончательно подтвержден 18 декабря.
В Белом доме также рассказали немного о расписании визита.
В частности, запланированы:
- встреча Байдена и Зеленского в Белом доме,
- пресс-конференция и возможность обратиться к представителям общественности,
- выступление Зеленского на совместном заседании Конгресса, "которое продемонстрирует сильную двухпартийную поддержку Украины",
- возвращение украинского президента в свою страну.
Отмечается, что во время встречи Байден будет иметь возможность обсудить с Зеленским дальнейшие действий на поле боя; тренировки украинских военных, которыми занимаются США и союзники; санкции и экспортный контроль в отношении РФ; помощь Украине в экономическом и энергетическом секторах, а также гуманитарную помощь.
Что предшествовало: СМИ сообщали, что Капитолий готовится принять президента Украины Владимира Зеленского на заседании Конгресса в среду
Впоследствии говорилось о том, что Зеленский уже отправился в Вашингтон.