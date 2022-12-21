Зеленский подтвердил визит к Байдену: детали подготовки поездки

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил визит в Соединенные Штаты

Источник: Зеленский в Twitter, Белый дом

Прямая речь: "Отправился в США для укрепления устойчивости и обороноспособности Украины. В частности, с президентом США Джо Байденом обсудим сотрудничество Украины и США.

Реклама:

Также выступлю в Конгрессе и проведу ряд двусторонних встреч".

Детали: В Белом доме также сообщили о визите Зеленского.

Отмечается, что поездку Зеленского в Вашингтон президенты обсудили во время телефонного разговора 11 декабря.

ВИДЕО ДНЯ

Официальное приглашение приехать 21 декабря в США Зеленский получил 14 декабря, а официально принял его 16 декабря.

Визит был окончательно подтвержден 18 декабря.

В Белом доме также рассказали немного о расписании визита.

В частности, запланированы:

встреча Байдена и Зеленского в Белом доме,

пресс-конференция и возможность обратиться к представителям общественности,

выступление Зеленского на совместном заседании Конгресса, "которое продемонстрирует сильную двухпартийную поддержку Украины",

возвращение украинского президента в свою страну.

Отмечается, что во время встречи Байден будет иметь возможность обсудить с Зеленским дальнейшие действий на поле боя; тренировки украинских военных, которыми занимаются США и союзники; санкции и экспортный контроль в отношении РФ; помощь Украине в экономическом и энергетическом секторах, а также гуманитарную помощь.

Что предшествовало: СМИ сообщали, что Капитолий готовится принять президента Украины Владимира Зеленского на заседании Конгресса в среду

Впоследствии говорилось о том, что Зеленский уже отправился в Вашингтон.