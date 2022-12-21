У Кремлі не очікують "позитиву" від візиту Зеленського до Вашингтона

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що у Кремлі не очікують позитивних змін від візиту президента України Володимира Зеленського до Вашингтона.

Джерело: прокремлівське видання "Ведомости"

Деталі: Зокрема, на питання, чи очікує Кремль позитивних змін після візиту українського президента до США, Пєсков відповів: "Ні".

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Пряма мова Пєскова: "Тривають поставки озброєнь, розширюється номенклатура озброєнь, що поставляються.

Усе це, безумовно, веде до посилення конфлікту і, власне, не обіцяє нічого хорошого Україні".

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