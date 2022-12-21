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У Кремлі не очікують "позитиву" від візиту Зеленського до Вашингтона

Альона Мазуренко Середа, 21 грудня 2022, 11:10
У Кремлі не очікують позитиву від візиту Зеленського до Вашингтона
ДМИТРО ПЄСКОВ І ВОЛОДИМИР ПУТІН, ФОТО GETTY IMAGES

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що у Кремлі не очікують позитивних змін від візиту президента України Володимира Зеленського до Вашингтона.

Джерело: прокремлівське видання "Ведомости"

Деталі: Зокрема, на питання, чи очікує Кремль позитивних змін після візиту українського президента до США, Пєсков відповів: "Ні". 

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Пряма мова Пєскова: "Тривають поставки озброєнь, розширюється номенклатура озброєнь, що поставляються.

Усе це, безумовно, веде до посилення конфлікту і, власне, не обіцяє нічого хорошого Україні".

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ
  • Президент України Володимир Зеленський здійснює перший з початку широкомасштабного вторгнення Росії візит за кордон. Зеленський вперше за 10 місяців покинув Україну і відправився у Вашингтон.
  • В рамках візиту Зеленський зустрінеться з президентом Джо Байденом, виступить перед членами Конгресу.
  • Під час візиту Зеленського Байден оголосить про новий значний пакет допомоги Україні в галузі безпеки на суму близько $2 млрд, який міститиме батарею ЗРК Patriot.
  • Високопоставлений чиновник Білого дому повідомив, що Зеленський самостійно вирішив, що ситуація з безпекою дозволяє летіти у США.
  • За інформацією американського видання The Hill, керівництво Конгресу США працює над швидким внесенням законопроєкту, який засудить Росію як державу-агресора, але про визнання РФ спонсором тероризму не йдеться.
  • Українська делегація під керівництвом президента Володимира Зеленського буде просити у Вашингтоні поставити Україні ATACMS та безпілотники Grey Eagle і Reaper.

Теми: РосіяЗеленськийвійнаСША
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