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В Кремле не ожидают "позитива" от визита Зеленского в Вашингтон

Алена МазуренкоСреда, 21 декабря 2022, 12:10
ДМИТРИЙ ПЕСКОВ И ВЛАДИМИР ПУТИН, ФОТО GETTY IMAGES

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не ожидают положительных изменений от визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон.

Источник: прокремлевское издание "Ведомости"

Детали: В частности, на вопрос, ожидает ли Кремль положительных изменений после визита украинского президента в США, Песков ответил: "Нет". 

Прямая речь Пескова: "Продолжаются поставки вооружений, расширяется номенклатура поставляемых вооружений.

Все это, безусловно, ведет к усилению конфликта и, собственно, не сулит ничего хорошего Украине".

Напомним:

  • Президент Украины Владимир Зеленский совершает первый с начала широкомасштабного вторжения России визит за границу. Зеленский впервые за 10 месяцев покинул Украину и отправился в Вашингтон.
  • В рамках визита Зеленский встретится с президентом США Джо Байденом, выступит перед членами Конгресса.
  • Во время визита Зеленского Байден объявит о новом значительном пакете помощи Украине в области безопасности на сумму около $2 млрд, который будет содержать батарею ЗРК Patriot.
  • Высокопоставленный чиновник Белого дома сообщил, что Зеленский самостоятельно решил, что ситуация с безопасностью позволяет лететь в США.
  • По информации американского издания The Hill, руководство Конгресса США работает над скорым внесением законопроекта, который осудит Россию как государство-агрессора, но о признании РФ спонсором терроризма речь не идет.
  • Украинская делегация под руководством президента Владимира Зеленского будет просить в Вашингтоне поставить Украине ATACMS и беспилотники Grey Eagle и Reaper.

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Темы: РосcияЗеленскийвойнаСША
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