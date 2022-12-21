В Кремле не ожидают "позитива" от визита Зеленского в Вашингтон
Среда, 21 декабря 2022, 11:10
Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не ожидают положительных изменений от визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон.
Источник: прокремлевское издание "Ведомости"
Детали: В частности, на вопрос, ожидает ли Кремль положительных изменений после визита украинского президента в США, Песков ответил: "Нет".
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Прямая речь Пескова: "Продолжаются поставки вооружений, расширяется номенклатура поставляемых вооружений.
Все это, безусловно, ведет к усилению конфликта и, собственно, не сулит ничего хорошего Украине".
Напомним:
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- Президент Украины Владимир Зеленский совершает первый с начала широкомасштабного вторжения России визит за границу. Зеленский впервые за 10 месяцев покинул Украину и отправился в Вашингтон.
- В рамках визита Зеленский встретится с президентом США Джо Байденом, выступит перед членами Конгресса.
- Во время визита Зеленского Байден объявит о новом значительном пакете помощи Украине в области безопасности на сумму около $2 млрд, который будет содержать батарею ЗРК Patriot.
- Высокопоставленный чиновник Белого дома сообщил, что Зеленский самостоятельно решил, что ситуация с безопасностью позволяет лететь в США.
- По информации американского издания The Hill, руководство Конгресса США работает над скорым внесением законопроекта, который осудит Россию как государство-агрессора, но о признании РФ спонсором терроризма речь не идет.
- Украинская делегация под руководством президента Владимира Зеленского будет просить в Вашингтоне поставить Украине ATACMS и беспилотники Grey Eagle и Reaper.