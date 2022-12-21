В Кремле не ожидают "позитива" от визита Зеленского в Вашингтон

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не ожидают положительных изменений от визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон.

Источник: прокремлевское издание "Ведомости"

Детали: В частности, на вопрос, ожидает ли Кремль положительных изменений после визита украинского президента в США, Песков ответил: "Нет".

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Прямая речь Пескова: "Продолжаются поставки вооружений, расширяется номенклатура поставляемых вооружений.

Все это, безусловно, ведет к усилению конфликта и, собственно, не сулит ничего хорошего Украине".

Напомним:

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