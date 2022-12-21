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На Херсонщині знайшли масове поховання жертв російських окупантів

Станіслав ПогоріловСереда, 21 грудня 2022, 13:09

Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що на звільненій частині Херсонщини у селі Правдине знайшли масове поховання жертв російських загарбників.

Джерело: Резніков у Twitter

Пряма мова Резнікова: "30 листопада у селі Правдине (Херсонська область) було виявлено масове поховання жертв російської окупації: 7 цивільних осіб, серед яких дівчинка-підліток".

Деталі: Резніков підкреслив, що росіяни нехтують 4-ю Женевською конвенцією, яка забороняє насильство над цивільним населенням. "Вони просто вбивають", - додав очільник Міноборони.

Нагадаємо: Резніков анонсував щоденне інформування українців щодо порушення правил ведення війни Російською Федерацією.

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше: 14 грудня уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомляв, що російські військові під час окупації Харківщини та Херсонщини облаштовували катівні для дітей, які, на їхню думку, чинили спротив.

Теми: Херсонська областьвійнаУкраїнаРосія
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