На Херсонщине нашли массовое захоронение жертв российских оккупантов

Министр обороны Алексей Резников сообщил, что на освобожденной части Херсонщины в селе Правдино обнаружили массовое захоронение жертв российских захватчиков.

Источник: Резников в Twitter

Прямая речь Резникова: "30 ноября в селе Правдино (Херсонская область) было обнаружено массовое захоронение жертв российской оккупации: 7 гражданских лиц, среди которых девочка-подросток".

Детали: Резников подчеркнул, что россияне пренебрегают 4-й Женевской конвенцией, которая запрещает насилие над гражданским населением. "Они просто убивают", - добавил глава Минобороны.

On November 30, in the village of Pravdyne (Kherson region),a mass burial of victims of the rus occupation was discovered: 7 civilians,including a teenage girl. They disregarded the 4th Geneva Convention which prohibits violence to civilians. They just kill. #tribunal4russia

