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На Херсонщине нашли массовое захоронение жертв российских оккупантов

Станислав ПогориловСреда, 21 декабря 2022, 13:09

Министр обороны Алексей Резников сообщил, что на освобожденной части Херсонщины в селе Правдино обнаружили массовое захоронение жертв российских захватчиков.

Источник: Резников в Twitter

Прямая речь Резникова: "30 ноября в селе Правдино (Херсонская область) было обнаружено массовое захоронение жертв российской оккупации: 7 гражданских лиц, среди которых девочка-подросток".

Детали: Резников подчеркнул, что россияне пренебрегают 4-й Женевской конвенцией, которая запрещает насилие над гражданским населением. "Они просто убивают", - добавил глава Минобороны.

Напомним: Резников анонсировал ежедневное информирование украинцев о нарушении правил ведения войны Российской Федерацией.

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Что предшествовало: 14 декабря уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщал, что российские военные во время оккупации территорий Харьковщины и Херсонщины обустраивали пыточные для детей, которые, по их мнению, оказывали сопротивление.

Темы: Херсонская областьвойнаУкраинаРосcия
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