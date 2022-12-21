Керівник СБУ: Бункерного діда - Путіна - чекають два варіанти
Середа, 21 грудня 2022, 12:31
Керівник Служби безпеки України Василь Малюк вважає, що російського диктатора Володимира Путіна, який розв'язав війну проти України, чекає міжнародний трибунал абе безславна смерть в одному зі своїх бункерів.
Джерело: в.о. голови СБУ Василь Малюк в інтерв'ю для телеканалу "1+1"
Пряма мова: "Загрався, закрався, зазнався. Це - бункерний дід. Він реально живе в своєму хворобливому світі, і його спіткає два варіанти. Або лава підсудних в Гаазі, або безславна смерть десь там в бункері на Алтаї. Все".
Реклама:
Деталі: За словами Малюка, СБУ в співпраці з іншими правоохоронними органами вже сформувала "унікальну скарбничку" доказів для майбутніх міжнародних кримінальних судів.
Передісторія:
- За даними ЗМІ, президент Росії Володимир Путін має глобальну мережу секретних бункерів від Москви до Уралу і продовжує будівництво підземних сховищ у Росії.
- Російський диктатор Володимир Путін скасував традиційні передноворічні плани і не буде цього року грати в хокей на Красній площі. Також скасовано пресконференцію та послання Федеральним зборам.
- Британська розвідка припускає, що у Кремлі вирішили відмовитися від проведення вже традиційної великої пресконференції Путіна наприкінці року, аби на тлі цієї події не проявилося невдоволення "спеціальною воєнною операцією".
- Також висловлювалися припущення, що Путін побоюється за власне життя.
ВІДЕО ДНЯ