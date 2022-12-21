Керівник СБУ: Бункерного діда - Путіна - чекають два варіанти

Керівник Служби безпеки України Василь Малюк вважає, що російського диктатора Володимира Путіна, який розв'язав війну проти України, чекає міжнародний трибунал абе безславна смерть в одному зі своїх бункерів.

Джерело: в.о. голови СБУ Василь Малюк в інтерв'ю для телеканалу "1+1"

Пряма мова: "Загрався, закрався, зазнався. Це - бункерний дід. Він реально живе в своєму хворобливому світі, і його спіткає два варіанти. Або лава підсудних в Гаазі, або безславна смерть десь там в бункері на Алтаї. Все".

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Деталі: За словами Малюка, СБУ в співпраці з іншими правоохоронними органами вже сформувала "унікальну скарбничку" доказів для майбутніх міжнародних кримінальних судів.

Передісторія:

За даними ЗМІ, президент Росії Володимир Путін має глобальну мережу секретних бункерів від Москви до Уралу і продовжує будівництво підземних сховищ у Росії.

Російський диктатор Володимир Путін скасував традиційні передноворічні плани і не буде цього року грати в хокей на Красній площі. Також скасовано пресконференцію та послання Федеральним зборам.

Британська розвідка припускає, що у Кремлі вирішили відмовитися від проведення вже традиційної великої пресконференції Путіна наприкінці року, аби на тлі цієї події не проявилося невдоволення "спеціальною воєнною операцією".

Також висловлювалися припущення, що Путін побоюється за власне життя.