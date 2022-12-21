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Руководитель СБУ: Бункерного деда - Путина - ждут два варианта

Валентина РоманенкоСреда, 21 декабря 2022, 12:31
Руководитель СБУ: Бункерного деда - Путина - ждут два варианта
ВЛАДИМИР ПУТИН. ФОТО С САЙТА КРЕМЛЯ

Руководитель Службы безопасности Украины Василий Малюк считает, что российского диктатора Владимира Путина, который развязал войну против Украины, ждет международный трибунал или бесславная смерть в одном из своих бункеров.

Источник: и.о. главы СБУ Василий Малюк в интервью для телеканала "1+1"

Прямая речь: "Заигрался, закрался, зазнался. Это - бункерный дед. Он реально живет в своем болезненном мире, и его постигнет два варианта: или скамья подсудимых в Гааге, или бесславная смерть где-то там в бункере на Алтае. Все".

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Детали: По словам Малюка, СБУ в сотрудничестве с другими правоохранительными органами уже сформировала "уникальную копилку" доказательств для будущих международных уголовных судов.

Предыстория:

  • По данным СМИ, президент России Владимир Путин имеет глобальную сеть секретных бункеров от Москвы до Урала и продолжает строительство подземных убежищ в России.
  • Российский диктатор Владимир Путин отменил традиционные предновогодние планы и не будет в этом году играть в хоккей на Красной площади. Также отменены пресс-конференция и послание Федеральному собранию.
  • Британская разведка предполагает, что в Кремле решили отказаться от проведения уже традиционной большой пресс-конференции Путина в конце года, чтобы на фоне этого события не проявилось недовольство "специальной военной операцией".
  • Также высказывались предположения, что Путин опасается за собственную жизнь.

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Темы: ПутинСБУ
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