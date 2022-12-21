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Шойгу бреше, що смертність окупантів на війні в Україні "рекордно низька"

Станіслав ПогоріловСереда, 21 грудня 2022, 15:20
Сергій Шойшу, скриншот

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу на військовій колегії у присутності президента країни-агресора Володимира Путіна збрехав, що начебто завдяки військовій медицині смертність окупантів на війні в Україні "рекордно низька".

Джерело: російське пропагандистське інформагентство "РИА "Новости"

Пряма мова Шойгу: "Перша допомога надається протягом 10 хвилин. У медичні підрозділи поранені (на війні в Україні - ред.) потрапляють протягом години, а у військові госпіталі протягом першої доби. Домоглися низької летальності на етапах евакуації поранених. У госпітальній ланці летальність становила менше половини відсотка".

Деталі: За словами очільника військового відомства країни-агресора, "це найнижчий показник за всю історію військової медицини".

Що було раніше:

  • 20 грудня президент Володимир Зеленський заявив, що Бахмут "ламає" вже не тільки російську армію, а й російських найманців, але Володимира Путіна не зупиняють навіть 100 тисяч втрачених життів його громадян. 
  • Станом на 21 грудня Росія у війні проти України вже втратила 99 740 військових.

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Теми: війнаУкраїнаРосія
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