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Шойгу врет, что смертность оккупантов на войне в Украине "рекордно низкая"

Станислав ПогориловСреда, 21 декабря 2022, 15:20
Сергей Шойгу, скриншот

Министр обороны России Сергей Шойгу на военной коллегии в присутствии президента страны-агрессора Владимира Путина соврал, что якобы благодаря военной медицине смертность оккупантов на войне в Украине "рекордно низкая".

Источник: российское пропагандистское информагентство "РИА "Новости"

Прямая речь Шойгу: "Первая помощь оказывается в течение 10 минут. В медицинские подразделения раненые (на войне в Украине - ред.) попадают в течение часа, а в военные госпитали в течение первых суток. Добились низкой летальности на этапах эвакуации раненых. В госпитальном звене летальность составляла менее половины процента".

Детали: По словам главы военного ведомства страны-агрессора, "это самый низкий показатель за всю историю военной медицины".

Что предшествовало:

  • 20 декабря президент Владимир Зеленский заявил, что Бахмут "ломает" уже не только российскую армию, но и российских наемников, но Владимира Путина не останавливают даже 100 тысяч утраченных жизней его граждан. 
  • По состоянию на 21 декабря Россия в войне против Украины уже потеряла 99 740 военных.

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Темы: войнаУкраинаРосcия
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