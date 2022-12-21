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У Повітряних силах пояснили, як системи Patriot допоможуть Україні у війні

"Українська правда"Середа, 21 грудня 2022, 19:19

Зенітно-ракетні комплекси Patriot, які Україні нададуть США, можуть допомогти "суттєво посилити" протиповітряну оборону України і створити ешелоновану систему ППО. 

Джерело: речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в інтерв'ю "Радіо Свобода

Пряма мова: "Це дуже потрібна для України річ. Тому що Patriot давно був омріяний у нашій стратегії подальшого розвитку Повітряних сил. 

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Patriot – це далекобійна зброя, яка може вражати свої аеробалістичні цілі на відстані до 150 кілометрів. Ці комплекси на певних напрямках могли б допомогти відігнати російську авіацію подалі від наших кордонів, а саме такі бомбардувальники як ТУ-22М3 чи екіпажі тактичної авіації ворога".

Деталі: За словами Ігната, українські військові зможуть доволі легко опанувати нові для них зенітно-ракетні системи Patriot.

"Комплекси західного зразка доволі сучасні, дуже багато чого в них автоматизовано, багато відкинуто людського фактору. Тому перенавчитися на ці комплекси не є великою проблемою. Хоча для цього і потрібен певний час", – зазначив речник командування Повітряних сил ЗСУ.

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Ігнат додав, що Україна має великі потреби у найрізноманітніших засобах ППО – і тому готова брати у західних партнерів "багато усього, що нам можуть запропонувати".

Пряма мова: "Сьогодні Повітряні сили існуючими засобами ППО, авіацією, мобільними групами перекривають найзагрозливіші напрямки, окремі стратегічні об'єкти критичної інфраструктури. Однак цього не вистачає, щоб закрити всі потреби".

Цьому передувало: 21 грудня президент України Володимир Зеленський прибув до Сполучених Штатів Америки, а держсекретар США Ентоні Блінкен оголосив про надання нового пакета безпекової допомоги Україні на майже 1,85 мільярди доларів, який вперше включатиме зенітні ракетні комплекси "Patriot".

Теми: Повітряні сили ЗСУППОзброяСША
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