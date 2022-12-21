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В Воздушных силах объяснили, как системы Patriot помогут Украине в войне

"Украинская правда"Среда, 21 декабря 2022, 19:19

Зенитно-ракетные комплексы Patriot, которые Украине предоставят США, могут помочь "существенно усилить" противовоздушную оборону Украины и создать эшелонированную систему ПВО. 

Источник: спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в интервью "Радио Свобода

Прямая речь: "Это очень нужная для Украины вещь. Потому что Patriot давно был желанным в нашей стратегии дальнейшего развития Воздушных сил. 

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Patriot – это дальнобойное оружие, которое может поражать свои аэробаллистические цели на расстоянии до 150 километров. Эти комплексы на определенных направлениях могли бы помочь отогнать российскую авиацию подальше от наших границ, а именно такие бомбардировщики как ТУ-22М3 или экипажи тактической авиации врага".

Детали: По словам Игната, украинские военные смогут довольно легко освоить новые для них зенитно-ракетные системы Patriot.

"Комплексы западного образца довольно современные, очень многое в них автоматизировано, много отброшено человеческого фактора. Поэтому переобучиться на эти комплексы – не большая проблема. Хотя для этого и требуется определенное время", – отметил спикер командования Воздушных сил ВСУ.

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Игнат добавил, что Украина имеет большие потребности в самых разнообразных средствах ПВО – и поэтому готова брать у западных партнеров "много всего, что нам могут предложить".

Прямая речь: "Сегодня Воздушные силы существующими средствами ПВО, авиацией, мобильными группами перекрывают направления с самой большой угрозой, отдельные стратегические объекты критической инфраструктуры. Однако этого не хватает, чтобы закрыть все потребности".

Этому предшествовало: 21 декабря президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Соединенные Штаты Америки, а госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о предоставлении нового пакета помощи Украине в сфере безопасности почти на 1,85 миллиарда долларов, который впервые будет включать зенитные ракетные комплексы "Patriot".

Темы: Воздушные силы ВСУПВОоружиеСША
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