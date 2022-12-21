Зеленський розповів, як бачить справедливий мир
Президент Володимир Зеленський заявив, що для досягнення справедливого миру не може бути компромісів щодо територіальної цілісності і суверенітету України.
Джерело: пресконференція у Білому домі
Пряма мова: "Для нас для всіх мир по різному справедливий. Для мене, як для президента справедливий мир – це ніяких компромісів щодо нашої землі, територіальної цілісності, нашого суверенітету. Це найголовніше. Відшкодування всіх тих збитків, яких завдала російська агресія".
Деталі: Зеленський додав, що для людей, які втратили рідних під час війни стала важливою помста.
Пряма мова: "І чим довше буде йти ця війна, тим більше буде таких батьків, які будуть жити помстою, бо інакшого сенсу у них жити більше немає. І я знаю таких людей. Немає ніякого справедливого миру у війні, яку нам принесли ці нелюди".
Що цьому передувало:
- Зеленський назвав історичним свій перший за час повномасштабної війни з Росією візит до США.
- Байден в свою чергу заявив, що Путін не планує зупиняти війну проти України.