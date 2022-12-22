Зеленский рассказал, как видит справедливый мир

Президент Владимир Зеленский заявил, что для достижения справедливого мира не может быть компромиссов относительно территориальной целостности и суверенитета Украины.

Источник: пресс-конференция в Белом доме

Прямая речь: "Для нас для всех мир по разному справедлив. Для меня, как для президента справедливый мир - это никаких компромиссов относительно нашей земли, территориальной целостности, нашего суверенитета. Это самое главное. Возмещение всех тех убытков, которые нанесла российская агрессия".

Детали: Зеленский добавил, что для людей, которые потеряли родных во время войны, стала важной месть.

Прямая речь: "И чем дольше будет идти эта война, тем больше будет таких родителей, которые будут жить местью, потому что иного смысла у них жить больше нет. И я знаю таких людей. Нет никакого справедливого мира в войне, которую нам принесли эти нелюди".

Что этому предшествовало:

Зеленский назвал историческим свой первый за время полномасштабной войны с Россией визит в США.

Байден в свою очередь заявил, что Путин не планирует останавливать войну против Украины.