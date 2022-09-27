Створять "Кримський округ" і поставлять Рогозіна: ЗМІ дізналися про плани РФ на анексію

У Російській Федерації під нову анексію територій України можуть створити "Кримський федеральний округ", у який хочуть ввести і сам півострів, і захоплені території Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Джерело: "Ведомости" з посиланням на співрозмовника в Раді Федерації РФ і близьке до "уряду Криму" джерело

Деталі: Після незаконних та фіктивних "референдумів" про "приєднання" до Росії, які окупанти завершать на захоплених територіях України 27 вересня, у Російській Федерації можуть створити новий федеральний округ – Кримський.

Очолити нове "повпредство" може колишній гендиректор "Роскосмосу" Дмитро Рогозін, розповіли "Ведомостям" співрозмовник на одному з підприємств ОПК і два джерела, близькі до Адміністрації президента РФ.

Близький до Старої площі (АП – ред.) співрозмовник каже, що рішення щодо Рогозіна буде ухвалено найближчим часом – і воно з великою ймовірністю буде позитивним.

Необхідність створення нового "федерального округу" він пояснив "непростою ситуацією", що склалася навколо "референдумів про приєднання" нових територій: мовляв, для управління ними потрібен "політичний важкоатлет".

Інше близьке до Адміністрації Путіна джерело пояснює можливе призначення Рогозіна повпредом президента у цьому "федеральному окрузі" так: "Там великий фронт робіт, тож це цілком можливо".

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Враховуючи, що Рогозіна досі не призначили на федеральну посаду, є ймовірність, що йому знайдуть роботу там, додає це джерело видання.

Рогозін залишив посаду голови "Роскосмосу" ще 15 липня. Тоді речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що пізніше "в нього буде нова робота".

Зараз ні Пєсков, ні Рогозін не відповіли на запитання щодо призначення Рогозіна.

Джерело в "Роскосмосі" сказало, що поки що представники команди Рогозіна, які залишаються в компанії, не готуються до переведення на нове місце роботи. За даними цього співрозмовника, колишній керівник держкорпорації хотів би цього призначення.

Федеральний чиновник не чув, щоб потенційному повпреду президента у новому "окрузі" збиралися надати додаткові повноваження на рівні уряду.

З боку Кабміну РФ питання, пов'язані з окупованими територіями України, займається віце-прем'єр Марат Хуснуллін, зазначають "Ведомости".

Від УП: Дмитро Рогозін відомий скандальними заявами та сварками як щодо космічних, так і щодо політичних тем. Він закликав "покінчити з Україною", а ще до повномасштабної війни ображав її міністра закордонних справ.

У 2012 році Рогозін був призначений спецпредставником президента РФ із Придністров'я.

2014 року він, будучи "оборонним віце-прем'єром", заявив у соцмережах, що змінив би всі свої посади на те, щоб бути "в одному окопі" з бійцями у Слов'янську.

У 2018 році Рогозін обійняв посаду гендиректора "Роскосмосу".

Нагадаємо: Ще у квітні росіяни визнали, що однією з цілей війни проти України є створення сухопутного коридору від кордону РФ до окупованого Криму й до невизнаного Придністров'я.

З 23 до 27 вересня окупанти імітують "референдуми" на захоплених частинах Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей, хоча їхній результат відомий і не буде визнаний цивілізованим світом. Уже ввечері 25 вересня на всіх окупованих територіях сходу та півдня України, окрім Херсонської області, псевдореферендуми було визнані такими, що відбулися завдяки "високому рівню явки".

Очікується, що публічно результати так званих "референдумів" оголосять 28 вересня, а вже 30 вересня президент РФ Володимир Путін може виступити перед Федеральними зборами й оголосити про приєднання до Росії нових територій.

21 вересня Путін звернувся до громадян Росії і, підтримавши незаконні "референдуми", оголосив про початок часткової мобілізації в РФ.