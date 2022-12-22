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Patriot и другие договоренности: Зеленский подвел итоги визита в США

"Украинская правда"Четверг, 22 декабря 2022, 18:29
Скриншот

Президент Владимир Зеленский сообщил, что возвращается из США с хорошим результатом, и кроме решения о поставках системы противовоздушной обороны Patriot есть и другие договоренности, которые помогут Украине.           

Источник: обращение Зеленского

Прямая речь: "Возвращаемся из Вашингтона. Едем с хорошими результатами. Такими, которые действительно помогут. Когда мы говорим патриоты в Украине и Соединенных Штатах, мы одинаково имеем в виду защиту государства и людей. Этот вопрос решен для Украины".

Детали: Зеленский добавил, что есть и другие договоренности, но о них пообещал рассказать позже. Он также рассказал, что по дороге встретился с президентом Польши Анджеем Дудой и поблагодарил его за помощь украинцам.

Также Зеленский поздравил энергетиков и сказал, что им в помощь также везет новые договоренности.

Предыстория:

  • В среду Государственный секретарь США Энтони Блинкен официально объявил о новом пакете военной помощи для Украины на сумму 1,85 миллиарда долларов, который предусматривает также передачу системы противовоздушной обороны Patriot.

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Темы: ЗеленскийСШАоружие
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