Чернівці позбулися Пушкіна: демонтовано другий пам'ятник
П'ятниця, 23 грудня 2022, 14:24
Мер Чернівців Роман Клічук повідомив, що в місті демонтували 2 і останній пам'ятник російському поету Олександру Пушкіну.
Джерело: Клічук у Telegram
Пряма мова Клічука: "Послідовно позбуваємось радянського мотлоху. Цього разу під демонтаж потрапив вже останній пам’ятник "великому руzzzькому поету" Пушкіну".
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Деталі: За словами мера, у України є свої герої, чужих нашій державі не потрібно.
Передісторія:
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- 18 листопала Чернівецька міська рада повідомила, що в місті демонтували перший з двох пам'ятників Пушкіну,
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