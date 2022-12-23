Чернівці позбулися Пушкіна: демонтовано другий пам'ятник

Мер Чернівців Роман Клічук повідомив, що в місті демонтували 2 і останній пам'ятник російському поету Олександру Пушкіну.

Джерело: Клічук у Telegram

Пряма мова Клічука: "Послідовно позбуваємось радянського мотлоху. Цього разу під демонтаж потрапив вже останній пам’ятник "великому руzzzькому поету" Пушкіну".

Деталі: За словами мера, у України є свої герої, чужих нашій державі не потрібно.

Передісторія:

18 листопала Чернівецька міська рада повідомила, що в місті демонтували перший з двох пам'ятників Пушкіну,

9 листопада погруддя російського поета Олександра Пушкіна у Харкові демонтували і відправили на "відповідальне зберігання".

У центрі Житомира 11 листопада демонтували пам’ятник російського поета Олександра Пушкіна, який був створений наприкінці 19 століття.