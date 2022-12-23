Черновцы избавились от Пушкина: демонтирован второй памятник

Мэр Черновцов Роман Кличук сообщил, что в городе демонтировали 2 и последний памятник русскому поэту Александру Пушкину.

Источник: Кличук в Telegram

Прямая речь Кличука: "Последовательно избавляемся от советского хлама. На этот раз под демонтаж попал уже последний памятник "великому руzzzькому поэту" Пушкину".

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Детали: По словам мэра, у Украины есть свои герои, чужих нашему государству не нужно.

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