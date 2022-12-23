Черновцы избавились от Пушкина: демонтирован второй памятник

Мэр Черновцов Роман Кличук сообщил, что в городе демонтировали 2 и последний памятник русскому поэту Александру Пушкину.

Источник: Кличук в Telegram

Прямая речь Кличука: "Последовательно избавляемся от советского хлама. На этот раз под демонтаж попал уже последний памятник "великому руzzzькому поэту" Пушкину".

Детали: По словам мэра, у Украины есть свои герои, чужих нашему государству не нужно.

Предистория:

18 ноября Черновицкий городской совет сообщил, что в городе демонтировали первый из двух памятников Пушкину.

9 ноября бюст российского поэта Александра Пушкина в Харькове демонтировали и отправили на "ответственное хранение".

В центре Житомира 11 ноября демонтировали памятник русского поэта Александра Пушкина, который был создан в конце 19 века.