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Черновцы избавились от Пушкина: демонтирован второй памятник

Станислав ПогориловПятница, 23 декабря 2022, 15:24
скриншот

Мэр Черновцов Роман Кличук сообщил, что в городе демонтировали 2 и последний памятник русскому поэту Александру Пушкину.

Источник: Кличук в Telegram

Прямая речь Кличука: "Последовательно избавляемся от советского хлама. На этот раз под демонтаж попал уже последний памятник "великому руzzzькому поэту" Пушкину".

Детали: По словам мэра, у Украины есть свои герои, чужих нашему государству не нужно.

Предистория:

  • 18 ноября Черновицкий городской совет сообщил, что в городе демонтировали первый из двух памятников Пушкину.
  • 9 ноября бюст российского поэта Александра Пушкина в Харькове демонтировали и отправили на "ответственное хранение".
  • В центре Житомира 11 ноября демонтировали памятник русского поэта Александра Пушкина, который был создан в конце 19 века.

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Темы: Черновцы
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