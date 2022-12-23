Зеленський призначив послів у Бахрейні й Перу

Президент Володимир Зеленський 23 грудня призначив українським послом в королівстві Бахрейн Дмитра Сеніка.

Джерело: указ президента №878

Деталі: Сенік за сумісництвом буде виконувати повноваження надзвичайного і повноважного посла України в Об'єднаних Арабських Еміратах та королівстві Бахрейн, що межує з ОАЕ.

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Крім того, Зеленський призначив посла України в Перу. Ним став Юрій Полюхович.

Також президент указом №877 присвоїв кілька дипломатичних рангів.

Іншими указами глава держави змінив послів країни в Болгарії та Латвії.

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