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Зеленський призначив послів у Бахрейні й Перу

Альона Мазуренко П'ятниця, 23 грудня 2022, 21:21
Зеленський призначив послів у Бахрейні й Перу
посол Сенік із заступником глави МЗС Бахрейну, фото посольства України в ОАЕ

Президент Володимир Зеленський 23 грудня призначив українським послом в королівстві Бахрейн Дмитра Сеніка.

Джерело: указ президента №878

Деталі: Сенік за сумісництвом буде виконувати повноваження надзвичайного і повноважного посла України в Об'єднаних Арабських Еміратах та королівстві Бахрейн, що межує з ОАЕ.

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Крім того, Зеленський призначив посла України в Перу. Ним став Юрій Полюхович.

Також президент указом №877 присвоїв кілька дипломатичних рангів.

Іншими указами глава держави змінив послів країни в Болгарії та Латвії.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: 

  • 23 грудня Зеленський звернувся до послів України у рамках наради "Війна і нові горизонти у світі". Він заявив, що Україна у 2023 році відкриє посольства у десяти країнах Африки.
  • Президент додав, що сукупно із уже наявними представництвами у 10 країнах Африки, Україна має досягти представлення у 30 країнах цього континенту.
  • Також Зеленський озвучив головні завдання українським дипломатам, які їм слід виконати наступного року.

Теми: ОАЕдипломатичні відносиниУкраїна
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