Зеленський призначив послів у Бахрейні й Перу
П'ятниця, 23 грудня 2022, 22:21
Президент Володимир Зеленський 23 грудня призначив українським послом в королівстві Бахрейн Дмитра Сеніка.
Джерело: указ президента №878
Деталі: Сенік за сумісництвом буде виконувати повноваження надзвичайного і повноважного посла України в Об'єднаних Арабських Еміратах та королівстві Бахрейн, що межує з ОАЕ.
Крім того, Зеленський призначив посла України в Перу. Ним став Юрій Полюхович.
Також президент указом №877 присвоїв кілька дипломатичних рангів.
Іншими указами глава держави змінив послів країни в Болгарії та Латвії.
Нагадаємо:
ВІДЕО ДНЯ
- 23 грудня Зеленський звернувся до послів України у рамках наради "Війна і нові горизонти у світі". Він заявив, що Україна у 2023 році відкриє посольства у десяти країнах Африки.
- Президент додав, що сукупно із уже наявними представництвами у 10 країнах Африки, Україна має досягти представлення у 30 країнах цього континенту.
- Також Зеленський озвучив головні завдання українським дипломатам, які їм слід виконати наступного року.