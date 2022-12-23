Зеленский назначил послов в Бахрейне и Перу
Пятница, 23 декабря 2022, 22:21
Президент Владимир Зеленский 23 декабря назначил украинским послом в королевстве Бахрейн Дмитрия Сеника.
Источник: указ президента №878
Детали: Сеник по совместительству будет выполнять полномочия чрезвычайного и полномочного посла Украины в Объединенных Арабских Эмиратах и королевстве Бахрейн, граничащем с ОАЭ.
Кроме того, Зеленский назначил посла Украины в Перу. Им стал Юрий Полюхович.
Также президент указом №877 присвоил несколько дипломатических рангов.
Другими указами глава государства сменил послов страны в Болгарии и Латвии.
Напомним:
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- 23 декабря Зеленский обратился к послам Украины в рамках совещания "Война и новые горизонты в мире". Он заявил, что Украина в 2023 году откроет посольства в десяти странах Африки. Президент добавил, что совокупно с уже имеющимися представительствами в 10 странах Африки, Украина должна достичь представления в 30 странах этого континента.
- Также Зеленский озвучил главные задачи украинским дипломатам, которые им следует выполнить в следующем году.