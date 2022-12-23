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Зеленский назначил послов в Бахрейне и Перу

Алена МазуренкоПятница, 23 декабря 2022, 21:21
Зеленский назначил послов в Бахрейне и Перу
посол Сеник с заместителем главы МИД Бахрейна, фото посольства Украины в ОАЭ

Президент Владимир Зеленский 23 декабря назначил украинским послом в королевстве Бахрейн Дмитрия Сеника.

Источник: указ президента №878

Детали: Сеник по совместительству будет выполнять полномочия чрезвычайного и полномочного посла Украины в Объединенных Арабских Эмиратах и королевстве Бахрейн, граничащем с ОАЭ.

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Кроме того, Зеленский назначил посла Украины в Перу. Им стал Юрий Полюхович.

Также президент указом №877 присвоил несколько дипломатических рангов.

Другими указами глава государства сменил послов страны в Болгарии и Латвии.

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Напомним: 

  • 23 декабря Зеленский обратился к послам Украины в рамках совещания "Война и новые горизонты в мире". Он заявил, что Украина в 2023 году откроет посольства в десяти странах Африки. Президент добавил, что совокупно с уже имеющимися представительствами в 10 странах Африки, Украина должна достичь представления в 30 странах этого континента.
  • Также Зеленский озвучил главные задачи украинским дипломатам, которые им следует выполнить в следующем году.

Темы: ОАЭдипломатические отношенияУкраина
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