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Прикордонники про ситуацію на держрубежі з Білоруссю: Контрольована

Валентина РоманенкоСубота, 24 грудня 2022, 15:26
Прикордонники про ситуацію на держрубежі з Білоруссю: Контрольована
АНДРІЙ ДЕМЧЕНКО. ФОТО - МЕДІАЦЕНТР "УКРАЇНА - УКРІНФОРМ"

Державна прикордонна служба наразі не фіксує переміщення військової техніки чи живої сили до українського кордону з боку Білорусі.

Джерело: речник Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону 24 грудня

Пряма мова: "На даний момент, на щастя, ситуація по кордону з Білоруссю залишається повністю контрольованою. Ми не відмічаємо якогось переміщення техніки або військовослужбовців по той бік кордону.

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Звісно що, Білорусь, як раніше зазначалось, і це триває певний час, посилила свій кордон з нашою країною. Ми про це неодноразово наголошували. Вони начебто вбачають якусь загрозу з нашого боку. І ті підрозділи, які були кинуті на посилення кордону, вони залишаються, не змінюється ні їхня кількість, ні характер їхніх дій".

Деталі: За словами Демченка, більша увага України прикута вглиб території Білорусі, де відбуваються спільні навчання підрозділів РБ і Росії, раптові перевірки боєдатності білоруського війська і тому подібне.

Речник ДПСУ наголосив, що останнім час Білорусь постійно нагнітає ситуацію, аби змусити Україну тримати на цьому напрямку значну кількість військових.

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Водночас Сили оборони України відстежують обстановку і роблять усе, щоб бути готовими до будь-якої загрози.

Що передувало: Командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив, що в Білорусі мотострілецький батальйон та два танкових батальйони отримали завдання висунутися в райони, які межують з державним кордоном України.

Нагадаємо: Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов пояснював, що тактику росіян, які влаштовують "каруселі" в Білорусі, щоб тримати Україну в напрузі. За словами начальника ГУР, жодні розвіддані не вказують на безпосередню загрозу з боку Білорусі.

24 грудня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вирушив із робочим візитом до Російської Федерації. Під час робочого візиту він має також взяти участь у неформальній зустрічі глав держав - учасниць СНД 26-27 грудня в Санкт-Петербурзі.

Теми: БілорусьПрикордонна службавійна
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