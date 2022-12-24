Пограничники о ситуации на госрубеже с Беларусью: Контролируемая

Государственная пограничная служба пока не фиксирует перемещения военной техники или живой силы к украинской границе со стороны Беларуси.

Источник: спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире национального телемарафона 24 декабря

Прямая речь: "На данный момент, к счастью, ситуация по границе с Беларусью остается полностью контролируемой. Мы не отмечаем какого-то перемещения техники или военнослужащих по ту сторону границы.

Реклама:

Конечно, Беларусь, как ранее отмечалось, и это продолжается уже некоторое время, усилила свою границу с нашей страной. Мы это неоднократно подчеркивали. Они якобы видят какую-то угрозу с нашей стороны. И те подразделения, которые были брошены на усиление границы, они остаются, не меняется ни их количество, ни характер их действий".

Детали: По словам Демченко, большее внимание Украины приковано вглубь территории Беларуси, где проходят совместные учения подразделений РБ и России, внезапные проверки боеспособности белорусского войска и тому подобное.

Спикер ГПСУ отметил, что в последнее время Беларусь постоянно нагнетает ситуацию, чтобы заставить Украину держать на этом направлении значительное количество военных.

ВИДЕО ДНЯ

В то же время Силы обороны Украины отслеживают обстановку и делают все, чтобы быть готовыми к любой угрозе.

Что предшествовало: Командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что в Беларуси мотострелковый батальон и два танковых батальона получили задание выдвинуться в районы, которые граничат с государственной границей Украины.

Напомним: Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов объяснял тактику россиян, которые устраивают "карусели" в Беларуси, чтобы держать Украину в напряжении. По словам начальника ГУР, никакие разведданные не указывают на непосредственную угрозу со стороны Беларуси.

24 декабря самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко отправился с рабочим визитом в Российскую Федерацию. Во время рабочего визита он должен также принять участие в неформальной встрече глав государств - участников СНГ 26-27 декабря в Санкт-Петербурге.