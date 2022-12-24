Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Пограничники о ситуации на госрубеже с Беларусью: Контролируемая

Валентина РоманенкоСуббота, 24 декабря 2022, 16:26
АНДРЕЙ ДЕМЧЕНКО. ФОТО - МЕДИАЦЕНТР "УКРАИНА – УКРИНФОРМ"

Государственная пограничная служба пока не фиксирует перемещения военной техники или живой силы к украинской границе со стороны Беларуси.

Источник: спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире национального телемарафона 24 декабря

Прямая речь: "На данный момент, к счастью, ситуация по границе с Беларусью остается полностью контролируемой. Мы не отмечаем какого-то перемещения техники или военнослужащих по ту сторону границы.

Конечно, Беларусь, как ранее отмечалось, и это продолжается уже некоторое время, усилила свою границу с нашей страной. Мы это неоднократно подчеркивали. Они якобы видят какую-то угрозу с нашей стороны. И те подразделения, которые были брошены на усиление границы, они остаются, не меняется ни их количество, ни характер их действий".

Детали: По словам Демченко, большее внимание Украины приковано вглубь территории Беларуси, где проходят совместные учения подразделений РБ и России, внезапные проверки боеспособности белорусского войска и тому подобное.

Спикер ГПСУ отметил, что в последнее время Беларусь постоянно нагнетает ситуацию, чтобы заставить Украину держать на этом направлении значительное количество военных.

В то же время Силы обороны Украины отслеживают обстановку и делают все, чтобы быть готовыми к любой угрозе.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: Командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что в Беларуси мотострелковый батальон и два танковых батальона получили задание выдвинуться в районы, которые граничат с государственной границей Украины.

Напомним: Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов объяснял тактику россиян, которые устраивают "карусели" в Беларуси, чтобы держать Украину в напряжении. По словам начальника ГУР, никакие разведданные не указывают на непосредственную угрозу со стороны Беларуси.

24 декабря самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко отправился с рабочим визитом в Российскую Федерацию. Во время рабочего визита он должен также принять участие в неформальной встрече глав государств - участников СНГ 26-27 декабря в Санкт-Петербурге.

Подписывайся на наш канал в Telegram

Темы: БеларусьПограничная службавойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Путин до сих пор рассказывает сказки, что 99,9% россиян "готовы все положить в интересах родины"

Варфоломей поздравил украинцев с Рождеством: Церковь восхищается вашим мужеством

Данилов советует не называть россиян "орками и свинособаками"

видеоРоссияне потеряли под Бахмутом тысячи военных – Гайдай

Зеленский выступит в Раде - источники

Россияне замедлили наступление на Бахмут и хотят тактическую или оперативную паузу – ISW

Все новости...
Беларусь
Россияне устраивают "карусели" в Беларуси, чтобы держать Украину в напряжении – ГУР
Лукашенко полетел к Путину
Наев: В Беларуси три батальона отправили к украинской границе три батальона
Последние новости
16:27
В Днестр попали нефтепродукты, на Прикарпатье нормы превышены в 200 раз
16:25
обновлено от 14:32 Вторая за день воздушная тревога по всей Украине длилась почти 2 часа
16:18
В Берлине полицейские водолазы обыскали канал по делу "ограбления века" в Дрездене
16:07
Путин до сих пор рассказывает сказки, что 99,9% россиян "готовы все положить в интересах родины"
16:06
Климатические активисты хотели сорвать телевизионную рождественскую службу в Германии
16:04
Центробанк Израиля предоставил лицензию на создание нового цифрового банка
16:01
фото, видеоОккупанты атаковали ракетами промзону Краматорска
15:38
Ледокол "Ноосфера" начал новый антарктический сезон
15:30
Варфоломей поздравил украинцев с Рождеством: Церковь восхищается вашим мужеством
15:03
Папа Римский на Рождество призвал помнить об украинцах "в темноте, холоде, вдали от дома"
Все новости...